　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元　逼萬倍奉還！

▲前新北市消防局科員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，因5歲兒在新北市土城區麥當勞遊戲區摔斷右手，竟利用職務身分向業者勒索高達7060萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

▲前新北市消防局科員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，因5歲兒在新北市土城區麥當勞遊戲區摔斷右手，竟向業者勒索7060萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

前新北市消防局局隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，不滿5歲兒子4年前在新北市土城區麥當勞摔斷右手，當時兒子醫藥費雖僅6700元，夫妻倆竟利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，乘機向業者勒索7060萬天價賠償金，業者不堪其擾報警提告，桃園地院4日依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月有期徒刑，本案可上訴。

桃檢起訴指出，蔡、黃夫妻檔時任新北市消防局火災預防科科員，5歲兒子在2017年3月30日晚間於土城區某麥當勞遊戲區嬉戲時，不慎從溜滑梯末端出口處摔落，造成右手遠端肱骨骨折，送醫治療後醫療費用為6700元。

檢方查出，事後，蔡向麥當勞業者表明自己是消防局人員身分，利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞土城分店與各分店消防、建管及都市計畫規定等資料，再以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉，指稱有違失，蔡男要求隊員重新稽查並開立限期改善單，再由黃女以承辦人職章用印、涉在求償文件中交與麥當勞，索賠7060萬。

麥當勞事後曾提出所有醫療費用與改善遊戲區缺失等條件，但不為蔡、黃2人接受，還揚言若不答應將對外公布檢舉，果然，麥當勞陸續接獲包括桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府函文麥當勞違反消防建管行政稽查。

檢方還查出，蔡、黃2人還私下向業者佯稱，若於2017年6月底前賠償，賠償金額還可調降，甚至部份費用還可以餐券支付，調降金額則降至6000萬甚至3780萬等，但勒索行為還未得逞就被檢方查獲，桃園檢方偵結依貪污治罪條例藉勢藉端勒索未遂罪嫌起訴蔡、黃夫妻。

但桃園地院合議庭審理時，蔡、黃等人喊冤，辯稱僅是因兒子受傷索取賠償，並無不法；合議庭認為，2人藉孩子受傷求償，醫藥費單據與求償金額差距居然「高達1萬倍以上」，顯與常情不相當，且雙方談判過程，2人多未提及孩子受傷狀況，法官認為2人有不法意圖，經傳喚新北市消防局相關證人查出，安檢並非2人業務，2人僅負責蒐集安檢資料，2人是利用專業檢舉違失，因此認定2人並非藉職務勒索，改依恐嚇取財未遂罪判處2人各1年2月徒刑。

對此，新北市消防局表示，蔡、黃2人已因此案辭職，消防局尊重司法判決、勿枉勿縱。經查，2人當時先被調職接受調查，同年9月20日起停職，之後2人辭職。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►小模控攝影師假借「情緒引導」舌吻指侵　不起訴理由曝

►部桃「清零計畫」第2天未見人龍　王必勝：採檢不會提早結束

►影／平鎮某醫院院內感染？聯新醫院總院長張煥禎：我們不是那家醫院

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
兒跌斷手花6700元　夫妻勒索麥當勞7060萬！下場慘曝
狼人女孩為結婚剃毛　網見「驚人對比」獻祝福
快訊／國1驚悚意外！他下車看擦撞　突遭撞飛當場死亡　
女直播主「馬桶產子」結紮了！沒錢葬男嬰　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元　逼萬倍奉還！

交由保母照顧2天…1歲兒子竟成冰冷遺體！父母淚求警：請查出真相

快訊／國1湖口交流道2車擦撞　駕駛下車看慘遭撞飛…躺中線亡　

所長座位後偷放「加菜金」被抓包　工程行董A慘了

豪客要買iPhone12...連拆2新機他卻落跑　櫃妹傻眼：秒變二手貨

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

馬桶產子「直播女繩」結紮不再生！沒錢葬小男嬰　善心人出手了

獨／富王鴨肉要重新開張了！被指帶兄弟堵外送員　他喊告30網友

快訊／新店保母打地鋪睡覺…身旁1歲男嬰窒息死在床上　父母淚崩

報復居服員…用血塗抹她機車、羽絨衣！免坐牢代價出爐

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元　逼萬倍奉還！

交由保母照顧2天…1歲兒子竟成冰冷遺體！父母淚求警：請查出真相

快訊／國1湖口交流道2車擦撞　駕駛下車看慘遭撞飛…躺中線亡　

所長座位後偷放「加菜金」被抓包　工程行董A慘了

豪客要買iPhone12...連拆2新機他卻落跑　櫃妹傻眼：秒變二手貨

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

馬桶產子「直播女繩」結紮不再生！沒錢葬小男嬰　善心人出手了

獨／富王鴨肉要重新開張了！被指帶兄弟堵外送員　他喊告30網友

快訊／新店保母打地鋪睡覺…身旁1歲男嬰窒息死在床上　父母淚崩

報復居服員…用血塗抹她機車、羽絨衣！免坐牢代價出爐

返鄉隔離7天！期滿收告知「你不用隔離啊」…工作人員致歉被罵爆

動社公布蛋雞評比結果　家樂福、大潤發表現最優「這兩間墊底」

11年收藏孩童買到大！媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟　女兒崩潰

獨／朱俐靜情斷12年男友　疑遭第三者介入...親曝分手內幕！

一句話就擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

她月經沒來送驚喜…男友「奶茶吸異物」罵店員　氣炸：讓我好丟臉

潘君侖「臉貼唐振剛屁股」　6小時狂練拉傷瘀青

防疫優先！新北農會改「分流領獎」　表揚優秀農民感謝農友辛勞

新北「犇騰」造型3款小提燈亮相　隱藏版「齊天大聖」限量送

東奧籌委會主席歧視女性言論道歉　日網友狂批「老害」要求下台

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

即／國一251.5K小客車翻覆1死3傷

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

國一2車擦撞　駕駛下車看慘遭撞飛亡

獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友

收了3500還霸凌！鳳山女孩爸喊告2罪名

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了」　老公崩潰

侵犯女兒4年90次！鬼父遭重判289年

9屁孩霸凌鳳山少女　19歲女「趁機」連搧8掌

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

更多熱門

相關新聞

《蠟筆小新》收納系列陪你大掃除

《蠟筆小新》收納系列陪你大掃除

新之助的粉絲注意！台灣卡通周邊品牌NORNS經常推出蠟筆小新的商品無論是娃娃、毛毯還是居家用具應有盡有，讓粉絲們的荷包剛滿不久又要空了，這次雙葉幼稚園要來陪大家年前大掃除囉，推出「蠟筆小新收納系列」包括收納盒、壓縮袋等商品，讓人看了再懶都突然好想打掃（笑）。

他不捨店員「白打工3小時」　店長反應千人讚

他不捨店員「白打工3小時」　店長反應千人讚

百元便當嫌太貴！麥當勞「150元卻接受」網揭2關鍵

百元便當嫌太貴！麥當勞「150元卻接受」網揭2關鍵

吃麥當勞漢堡驚見「蛋殼」！網笑：補充甲殼素

吃麥當勞漢堡驚見「蛋殼」！網笑：補充甲殼素

麥當勞超夯薯來堡、紅豆派回來了

麥當勞超夯薯來堡、紅豆派回來了

關鍵字：

新北市消防局夫妻檔麥當勞高額求償

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

雞排妹控訴翁立友性騷　曾國城點出關鍵：不會聊天不要出來賺錢

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

快訊／吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面