消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元　逼萬倍奉還！

▲前新北市消防局科員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，因5歲兒在新北市土城區麥當勞遊戲區摔斷右手，竟向業者勒索7060萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

前新北市消防局局隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，不滿5歲兒子4年前在新北市土城區麥當勞摔斷右手，當時兒子醫藥費雖僅6700元，夫妻倆竟利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，乘機向業者勒索7060萬天價賠償金，業者不堪其擾報警提告，桃園地院4日依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月有期徒刑，本案可上訴。

桃檢起訴指出，蔡、黃夫妻檔時任新北市消防局火災預防科科員，5歲兒子在2017年3月30日晚間於土城區某麥當勞遊戲區嬉戲時，不慎從溜滑梯末端出口處摔落，造成右手遠端肱骨骨折，送醫治療後醫療費用為6700元。

檢方查出，事後，蔡向麥當勞業者表明自己是消防局人員身分，利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞土城分店與各分店消防、建管及都市計畫規定等資料，再以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉，指稱有違失，蔡男要求隊員重新稽查並開立限期改善單，再由黃女以承辦人職章用印、涉在求償文件中交與麥當勞，索賠7060萬。

麥當勞事後曾提出所有醫療費用與改善遊戲區缺失等條件，但不為蔡、黃2人接受，還揚言若不答應將對外公布檢舉，果然，麥當勞陸續接獲包括桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府函文麥當勞違反消防建管行政稽查。

檢方還查出，蔡、黃2人還私下向業者佯稱，若於2017年6月底前賠償，賠償金額還可調降，甚至部份費用還可以餐券支付，調降金額則降至6000萬甚至3780萬等，但勒索行為還未得逞就被檢方查獲，桃園檢方偵結依貪污治罪條例藉勢藉端勒索未遂罪嫌起訴蔡、黃夫妻。

但桃園地院合議庭審理時，蔡、黃等人喊冤，辯稱僅是因兒子受傷索取賠償，並無不法；合議庭認為，2人藉孩子受傷求償，醫藥費單據與求償金額差距居然「高達1萬倍以上」，顯與常情不相當，且雙方談判過程，2人多未提及孩子受傷狀況，法官認為2人有不法意圖，經傳喚新北市消防局相關證人查出，安檢並非2人業務，2人僅負責蒐集安檢資料，2人是利用專業檢舉違失，因此認定2人並非藉職務勒索，改依恐嚇取財未遂罪判處2人各1年2月徒刑。

對此，新北市消防局表示，蔡、黃2人已因此案辭職，消防局尊重司法判決、勿枉勿縱。經查，2人當時先被調職接受調查，同年9月20日起停職，之後2人辭職。

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