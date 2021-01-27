吃麥當勞漢堡驚見「蛋殼」！他險咬傷「店員討厭我？」　網笑：補充甲殼素

▲原PO點吃麥當勞早餐新品，竟吃到超大片蛋殼。（圖／翻攝自PTT）

實習記者高琳景／綜合報導

知名連鎖速食店麥當勞，是許多民眾熱愛的食物之一。不過，一名網友在麥當勞點了最新推出的「蕈菇豬肉滿福堡」早餐套餐，卻發現裡頭竟有超大片蛋殼，讓他直呼「是新口味有補充碳酸鈣的服務？」

一名網友今（27）日在PTT以「麥當勞早餐吃到超大蛋殼！！」為題發文，表示他早上看到麥當勞新出的早餐「蕈菇豬肉滿福堡」就想點來吃吃看，但沒想到吃到一半時，裡面竟藏有超大片的蛋殼，讓他忍不住問，「是新口味有補充碳酸鈣的服務，還是店員討厭我？」

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從照片中可見，原PO的漢堡咬了幾口後，竟在蛋的邊緣發現一片完整的蛋殼，因此想知道「有沒有麥當勞品質越來越爛的八卦」。

▲蛋殼大小竟和指甲一樣大片。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發網友們熱議「補甲殼素阿」、「住美國2億，住台灣就算了」、「喜歡你加菜吧」、「代表用真的蛋阿，你該慶幸了」、「原來不是用蛋液，而是用整顆蛋」、「我之前也吃到幾次，常常吃到就不覺得怪了」。

也有網友分享自身經驗表示，「蛋殼吃過很多次，最誇張有次吃到一根毛黏在起司上，4歲女兒吃到的，應該不是手臂下就是胯下…打去客服，他說請分店跟我連絡，最後只退了錢，但女兒陰影很久不敢吃麥當勞。」