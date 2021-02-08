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陸電商平台「唯品會」涉不正當競爭　被罰1300萬元

▲▼陸電商平台「唯品會」。（圖／CFP）

▲陸電商平台「唯品會」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家市場監管總局8日宣布，電商平台「唯品會」因涉嫌不正當競爭，被處罰金300萬元人民幣（約1300萬元新台幣）。對此，唯品會回應，對違法事實沒有異議，接受處罰決定，將進行全面整改。

市場監管總局表示，經過調查，唯品會去年8月至12月期間，為獲取競爭優勢及交易機會，開發並使用巡檢系統，獲取同時在本公司和其他公司上架銷售的品牌經營者信息，利用供應商平台系統、智能化組網引擎、運營中台等提供的技術手段，通過影響用戶選擇及限流、屏蔽、商品下架等方式，減少品牌經營者的消費注意、流量和交易機會

市場監管總局指出，唯品會限制品牌經營者的銷售渠道，妨礙、破壞了品牌經營者及其他經營者合法提供的網絡產品和服務正常運行，違背了自願、平等、公平、誠信原則，擾亂了公平競爭市場秩序，違反了《反不正當競爭法》第十二條規定。

處罰出爐後，唯品會回應，已收到國家市場監督管理總局關於違反《反不正當競爭法》的行政處罰決定書，唯品會對行政處罰決定書載明的違法事實沒有異議，接受行政處罰決定，將及時履行，並將按照國家市場監督管理總局的要求及《反不正當競爭法》的規定，進行全面整改。

唯品會還強調，將以此為戒，全面加強公司經營合規管理，維護公平競爭的市場秩序，保障廣大消費者的利益。

「唯品會」為大陸知名電商平台，以銷售服裝、化妝品為主，在宣傳方面相當積極，於大陸多部電視劇內進行置入性行銷，連古裝劇中也能看到。

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