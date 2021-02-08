解放軍距邊境20公里修建導彈陣地　越外交部：將核實訊息

▲衛星空照圖標示出大陸廣西的導彈陣地，距中越邊境僅20公里。（圖／翻攝南海新聞推特）

記者魏有德／綜合報導

據《SCS_New》在Twitter上發布的衛星空照圖顯示，大陸廣西寧明縣正修建一處地對空導彈陣地。照片清楚的標示出軍用機場的跑道旁出現了一個具有先進雷達基座和至少六個發射器的陣地，衛星數據則秀出該基地建於2019年6月。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）在面對外界詢問時表示，會準備調查中國廣西境內的地對空導彈基地是否已經完工，該陣地距中越邊境僅20公里，「我們將核實有關信息。」此外，越南當地新聞也指出，距離中越邊境大約60公里的中國境內，也正修建一處直升機場。

▲印軍的布拉莫斯飛彈（BrahMos）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，中越兩國在外交上雖保持良好關係，但在南海議題上仍暗中較勁、偶有摩擦，軍事上的風吹草動都會引起雙方媒體臆測。消息人士指出，越南正考慮從印度購買「布拉莫斯」超音速巡航導彈（BrahMos），「該項協議只涉及越印兩國，一旦印度政府發出放行信號，這筆交易就能敲定。」

不過，印度軍方仍在評估出售「布拉莫斯」的可能性，尤其是出售給大陸鄰近國家，會造成中印兩國關係惡化。

▲ 布拉莫斯（BrahMos）超音速巡航導彈。（圖／達志影像／美聯社）

「布拉莫斯」超音速巡航導彈是由印度及俄羅斯共同設計研發，分為陸基、海基、潛艦及空中等多型態發射模式。由於布拉莫斯導彈有搭載核彈頭能力，因此成為印度核三位一體的空基核心戰力，目前正開發高超音速的布拉莫斯II和方便Su-30攜帶的縮小版飛彈。