入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利曝光　網看完驚呆：好多

▲台股熱潮持續，許多人的話題都圍繞在股市。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／柯振中報導

台股熱潮持續，投資人愈來愈多。一名男子出面分享「股市菜鳥」的年度回顧，公開了購買股票的帳單，讓許多網友驚呆，若非因為本金較低，否則獲利十分可觀。

一名男子在Dcard上分享，去年受到朋友的鼓勵，開了金融戶學習買股票，本金約只有3萬元。男子分享曾經操作過的股票，以金像電（2368）為例，他在24元時進場、26元時出場，26元時進場、27元時出場，32元時進場、34元時出場，35元時進場、32元時出場，總共進出了4次，算下來獲利約為2,500元。

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此外，男子還有曬了許多支股票，來來回回進出，大概賺了8,000元左右，但因為本金較低，沒有可觀的獲利，因此希望詢問方法，能讓本金翻倍。

▼男子在網路上分享股票操作，持續一年約賺了8,000元。（圖／翻攝Dcard）



眾多網友看完男子的交易記錄，留言在下方建議，「你的報酬率26％，算賺很多了」、「你的報酬率算高啦，把本金弄大就可以了，畢竟股票我一直把他當作賺零用錢，得失心才不會那麼重」、「有賺都好，賺10元好過於賠100。」

此外，也有人建議，「你要不要試著多存一點本金再來玩呀？本金太少不是all in一隻股票就是買零股，手續費都被吃光。至少10萬再來嘗試？不然就是直接定期定額ETF累積資產。我獲利28％跟你差不多，但我是賺7萬多台幣。」

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