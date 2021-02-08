「滾鐵罐」拿年終！洗碗阿姨神來1招...爽拿「172萬」　老闆傻眼

▲老闆用「推鐵罐」的方式，讓員工賺年終獎金。（圖／翻攝自大眼新聞）

實習記者高琳景／綜合報導

農曆春節將到，不少企業、公司都在近期透過尾牙抽獎、玩遊戲等方式發放獎金。大陸一間火鍋店，老闆即以「推鐵罐」玩遊戲的方式，讓員工自己爭取獎金的多寡，沒想到一位洗碗阿姨輕輕一推，竟直接拿走最大獎40萬人民幣（約新台幣172萬），讓一旁老闆笑容瞬間凝固，只好滑起手機來緩解尷尬。

根據《大眼新聞》報導，遼寧鞍山一間火鍋店老闆5日發年終獎金，老闆以玩遊戲的方式，在一張長桌上按照距離遠近，擺放了不同金額的現金，從數張鈔票到一大疊鈔票，員工只要推動桌子上的鐵罐，最後依據鐵罐停止的位置來領取獎金，其中最大獎就是最靠近掉落邊緣的40萬人民幣。

▲沒想到洗碗阿姨輕輕一推，鐵罐竟剛好落在最大獎處。（圖／翻攝自大眼新聞）

員工們都紛紛上前嘗試，都希望能拿到最大獎，不過最後都因力道沒掌握好，罐子滾落地面一毛錢都拿不到。從影片可以看到，當輪到一名洗碗阿姨進行挑戰，沒想到她輕輕一推，鐵罐竟奇蹟停在了桌子邊緣，其他員工見狀全都興奮大叫，阿姨也開心地抱起桌上放著的好幾疊鈔票，唯獨老闆坐在一旁尷尬的滑起手機，似乎想掩蓋自己內心的崩潰與後悔。

▲最後大獎172萬台幣，被一名洗碗阿姨抱走，讓老闆在一旁尷尬的滑起手機。（圖／翻攝自大眼新聞）

影片曝光後，立刻在網路上引發熱議。有網友質疑「老闆會不會拍完影片就把獎金要回？」對此，老闆也出面澄清保證「給了！這個必須辦」。不少網友直呼「好闆今天都吃麵條了」、「阿姨把店盤下來，讓老闆刷碗」、「我看到了我的房貸」、「好闆故做淡定玩手機，內心無比懊惱與後悔」。

有趣的是，抽獎完隔天「好闆身穿清潔工服」在店裡打掃環境，被問到為什麼這樣做時，讓他無奈直呼「這一年白幹了，只想省點錢。」

▲影片最後，老闆身穿清潔工服親自打掃，並直呼「只想省點錢」。（圖／翻攝自大眼新聞）