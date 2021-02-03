卡悠瀑布休旅車陷芒果園泥淖　枋寮警找挖土機助脫困

▲枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強找來挖土機協助遊客脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

郭姓夫妻駕駛休旅車欲到屏東縣獅子鄉卡悠瀑布，行經內獅附近因路況不熟，便以車內Google導航，其指示卻誤入山區道路，由於山路崎嶇天色漸暗，欲迴轉時，休旅車不慎陷入芒果園泥淖無法脫困，報警求助。警方緊急找來挖土機協助脫困，讓他們感激不已。

▲郭姓夫婦比讚感謝警方。

枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強獲報，依報案人所描述地點展開搜尋，終在獅子鄉內獅段山區產業道路發現報案人。但車輛深陷泥地，無法用一般車輛拖吊，隨即通知當地一名熱心宋姓民眾，駕駛中型挖土機到場協助順利脫困，郭姓夫婦獲救後欣喜不已，對於警方及宋民及時救援，表示萬分感謝。

分局長簡彥匡肯定郭良雄、警員黃俊強二員作為，值得為同仁學習，呼籲民眾使用手機導航進入山區應謹慎，山區道路錯綜複雜，僅憑導航容易迷路，除導航外，應詢問附近商家或派出所，再行前往；往後如遇到類似情形，除立即停下於定點，看看電線杆的號碼，立即撥打110或派出所報案電話，警方將立即到場協助。

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