　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

卡悠瀑布休旅車陷芒果園泥淖　枋寮警找挖土機助脫困

▲枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強找來挖土機協助遊客脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強找來挖土機協助遊客脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

郭姓夫妻駕駛休旅車欲到屏東縣獅子鄉卡悠瀑布，行經內獅附近因路況不熟，便以車內Google導航，其指示卻誤入山區道路，由於山路崎嶇天色漸暗，欲迴轉時，休旅車不慎陷入芒果園泥淖無法脫困，報警求助。警方緊急找來挖土機協助脫困，讓他們感激不已。

▲枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強找來挖土機協助遊客脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲郭姓夫婦比讚感謝警方。

枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強獲報，依報案人所描述地點展開搜尋，終在獅子鄉內獅段山區產業道路發現報案人。但車輛深陷泥地，無法用一般車輛拖吊，隨即通知當地一名熱心宋姓民眾，駕駛中型挖土機到場協助順利脫困，郭姓夫婦獲救後欣喜不已，對於警方及宋民及時救援，表示萬分感謝。

分局長簡彥匡肯定郭良雄、警員黃俊強二員作為，值得為同仁學習，呼籲民眾使用手機導航進入山區應謹慎，山區道路錯綜複雜，僅憑導航容易迷路，除導航外，應詢問附近商家或派出所，再行前往；往後如遇到類似情形，除立即停下於定點，看看電線杆的號碼，立即撥打110或派出所報案電話，警方將立即到場協助。

▲Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊」原價22000元、特價16100元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台南6死車禍駕駛女友國中畢業就離家　媽靠剪檳榔養大她
樂透投注不用現金！50枚東森幣1注「天天開出100萬大獎」
美女醫「離婚信」字句都談錢　雙胞胎現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節遊宜花避壅塞！蘇花公路疏運措施出爐

卡悠瀑布休旅車陷芒果園泥淖　枋寮警找挖土機助脫困

內埔3歲娃趁家人午休溜出門　焦急父遍尋未果求助警

尾牙、春節聚餐酒後勿開車　屏警規畫加強取締酒駕作為

4歲女兒吃火鍋感染！爸媽「幫清便便」　隔天一家人下場超慘

林智堅一個月來桃園4次！市長心中「2022接班人」　鄭文燦回應了

戰方城、大掃除　春節痛痛症候群上身

挺醫護！　立委呂玉玲和手信坊捐贈防疫物資

新北安心迎接金牛年　金山警分局治安交通雙管齊下

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查橋梁結果出爐！

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

春節遊宜花避壅塞！蘇花公路疏運措施出爐

卡悠瀑布休旅車陷芒果園泥淖　枋寮警找挖土機助脫困

內埔3歲娃趁家人午休溜出門　焦急父遍尋未果求助警

尾牙、春節聚餐酒後勿開車　屏警規畫加強取締酒駕作為

4歲女兒吃火鍋感染！爸媽「幫清便便」　隔天一家人下場超慘

林智堅一個月來桃園4次！市長心中「2022接班人」　鄭文燦回應了

戰方城、大掃除　春節痛痛症候群上身

挺醫護！　立委呂玉玲和手信坊捐贈防疫物資

新北安心迎接金牛年　金山警分局治安交通雙管齊下

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查橋梁結果出爐！

春節遊宜花避壅塞！蘇花公路疏運措施出爐

直接在攝影棚洗澡！張家瑋穿肚兜「尺度突破」火辣淋浴

情人節總被閃到退無可退？還是家裡的毛孩最專情！牠值得一頓專屬的情人大餐

春節玩太魯閣必知3件事！4條免費遊園專車　山月吊橋免預約採1進1出

張綱維求交保再遭駁回　籌6千萬稱「母病重」...法院：無關本案

緬甸強人敏昂萊首發聲　政治野心曝！接班軍政府全因遇見他

國防部：志願役教召8年未滿4次　編管期延長至退伍12年

28歲孔令元自嘲戀愛絕緣體　喊話「國民男神」奪初吻 

緬甸人民上街反政變！防護衣寫「獨裁必敗」　醫護揚言罷工

部桃「清零計畫」3日啟動　鄭文燦：若沒風險2月6日恢復營運

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

4歲女兒吃火鍋感染！一家人下場慘

2022桃園市長選舉　鄭文燦接班人選？

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

春節痛痛症候群上身

挺醫護！　呂玉玲和手信坊捐贈物資

金山警分局治安交通雙管齊下

耐斯集團松田崗打造蒙古文化園區

桃園2/3起啟動第二輪環境清潔消毒作業

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

彰縣府鐵腕取締濫倒　環保局查50處

落實防疫「安心遊」　大溪子弟發口罩

年前交通大執法　內埔警加強7大違規取締

二兒子苦撐照顧失能老母14年

更多熱門

相關新聞

3歲娃趁家人午休溜出門　急煞父求助警

3歲娃趁家人午休溜出門　急煞父求助警

屏東縣內埔鄉3歲幼童趁父親及阿嬤午休時自行跑出家門，忘記回家的路，內埔警方獲報將他帶回家安置，不久，幼童父親緊張跑到派出所報案，找回孩子，放下心中大石頭，感謝警方的幫忙。

枋寮外海漁船不明原因起火　2人跳海逃生

枋寮外海漁船不明原因起火　2人跳海逃生

小王車震人妻不爽挨告！無碼裸照放大彩印交給法官

小王車震人妻不爽挨告！無碼裸照放大彩印交給法官

江啟臣採購屏東農產品送醫護人員

江啟臣採購屏東農產品送醫護人員

里港國小英語冬令營　參訪里港警分局新建辦公廳舍

里港國小英語冬令營　參訪里港警分局新建辦公廳舍

關鍵字：

屏東枋寮內獅警察.導航

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面