5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

▲國道1號彰化路段死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

國道1號南下195公里彰化路段7日晚間11時許發生嚴重死亡事故！28歲王男開車載著員工共5人要南下嘉義農作，但沒想到途中卻與23歲陳男駕駛發生碰撞，導致車輛失控旋轉並翻滾撞外側護欄翻覆，王男及其郭姓員工被拋飛車外，郭男當場死亡，而王男送醫後也宣告不治，而2車碰撞後不久，同一地點又發生3車連環撞事故，2起事故共釀成2死4傷慘劇。

國道警方初步調查，事發當時陳男要從后里返回大里的家，豈料，卻在南下195公里彰化路段與王男駕駛的白色自小客車發生碰撞，陳男並未受傷，但猛烈撞擊力道導致王男車輛撞上護欄後翻覆，王男與駕駛座後方的55歲郭男被拋出車外。

這起事故發生後，國道警方與消防局立刻趕赴現場，但沒想到，在抵達前同一事故地點又發生3車連撞事故，而2起事故一共造成2死亡4人受傷送醫。

據了解，郭男遭拋飛後當場死亡，而王男到院前也失去生命跡象，經搶救後仍不幸宣告不治。另外，王男的32歲蘇姓男員工則是頭部撕裂傷、血腫、胸部挫傷，並有輕微腦震盪；29歲孫姓員工胸部挫傷、額頭擦撞傷；26歲移工則是身體多處擦挫傷、輕微腦震盪，3人送醫後暫無生命危險，目前皆留院觀察中。

此外，陳姓男子經酒測後，酒測值為零，至於王男的酒測結果須待抽血檢驗，2起事故的詳細事發原因也仍需進一步調查釐清。

【更多新聞】

霸凌男遭私刑！家門被「潑漆+蛋洗」…母無奈：見他斷手才知犯案

離婚9個月產子！男告前妻外遇 她辯「自己拿針筒灌進去的」贏了