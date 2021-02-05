離婚9個月產子！男告前妻外遇　她辯「自己拿針筒灌進去的」贏了

▲李姓女子離婚九個月後產子，被前夫提告侵害配偶權，但她辯稱是自己用針筒注射精液受孕，法官判她贏了。（圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／雲林報導

李姓女子與吳姓前夫離婚9個月後，突然傳訊告知，自己產下一子，且孩子是吳男的種，而吳男也收到戶政事務所的戶籍登記通知。不過，吳男認為該孩子是李女離婚前外遇懷孕生下的，於是怒向李女提告求償。李女到庭否認外遇，辯稱是自己取得不明男子的精液後，拿針筒注射而受孕，對此，醫師也出面替李女作證，法官事後則判吳男敗訴。

吳男提告主張，他與李女結婚15年後，於2018年12月5日與李女離婚。然而，李女卻在2019年9月間傳訊告知，她在2019年8月產下一名男嬰，而經婚生推定後，推定孩子是他的，必須與他約定男嬰的姓氏，之後他便收到戶政事務所的戶籍登記通知，限期要求他應與李女約定男嬰的姓名。

吳男表示，李女事後提起否認婚生推定之訴，訴訟中經親子鑑定，確認他與男嬰並無血緣關係，並經法院裁定否認父子的婚生推定，而經推算，李女應是在與他離婚前就外遇懷孕，且經過他私下訪查，得知男嬰的生父應為一名林姓男子，他認為2人侵害了他的配偶權，於是憤而對2人提告求償。

不過，李女辯稱，她是在2018年12月5日間與吳男離婚後，才向姓名、年籍不詳的男子取得精液，並用針筒注射精液受孕，並無合意性交。再者，吳男提出的通姦告訴，也在檢方函詢過婦產科醫師，確認她是在2018年12月5日後才受孕，而獲不起訴。

對此，法官傳喚李女的婦產科醫師，以釐清李女受孕時間，以及用針筒注射精液到陰道是否受孕等，而醫師則證稱，無法精準斷定確定受胎時間，但若是以超音波週數來推算的話，受胎其應是在2018年12月5日之後。至於針筒注射精液部分，醫師則回覆，「只要精液在陰道就有可能，不管用什麼方式。」

法官事後根據醫師的證詞，實在無法斷定李女受孕懷胎的時間是在離婚前或後，且吳男也無法提出有利證據證明李女外遇，法官最後判吳男敗訴。全案可上訴。

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