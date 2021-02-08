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前美國國務卿舒茲去世　任內揭6項保證確立對台方針

▲▼ 前美國國務卿舒茲（George Shultz）。（圖／路透）

▲前美國國務卿舒茲（George Shultz）。（圖／路透，下同）

文／中央社記者周世惠舊金山7日專電

前美國國務卿舒茲（George Shultz）昨以百歲高齡去世，他在雷根政府時代揭示對台六項保證，至今仍是美國對台政策的基本方針。

舒茲生前是史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）傑出研究員、史丹佛大學商學院名譽教授，職涯在政府、學術界和商界都有傑出表現。

舒茲曾為3位美國總統服務。他最為人知的是1982年到1989年間擔任前美國總統雷根的國務卿，也是第二次世界大戰以來任期最久的一位國務卿。

舒茲於1982年8月17日發送給時任美國在台協會處長李潔明的電報，揭示對台六項保證，包括未改變關於台灣主權的立場、不對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判等，至今仍是美對台與對中政策的基本方向。

舒茲生前擔任過4個不同的內閣職位，包括國務卿、財政部長、勞工部長和白宮管理及預算局長。

他曾在3所美國頂尖大學任教，包括麻省理工、芝加哥大學和史丹佛大學。他也曾擔任大型工程與建築公司總裁長達8年。

舒茲在胡佛研究所服務超過30年。2019年12月17日，他出席蔣經國私人日記公開發布會，親自見證一段重要的歷史。

舒茲於2月6日去世，享嵩壽100歲，他過世的消息由胡佛研究所公布，但沒有提及死因。

前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）目前是胡佛研究所所長，萊斯說，舒茲是「偉大的美國政治家和真正的愛國者，他讓這世界變得更美好，而被歷史銘記。」

去年12月13日是舒茲的百歲生日，他在「華盛頓郵報」（Washington Post）發表文章「百歲生命中我所學到關於信任最重要的10件事」（The 10 Most Important Things I’ve Learned About Trust Over My 100 Years），提到他早年就知道「信任」的可貴，而且一生不斷地重新學習人際間信任的價值與重要性。

「有信任才能通行無阻」（Trust is the coin of the realm）是他的名言，也是他一本著作的書名。他寫道，「室中有信任、好事會發生，不管那是起居室、教室、更衣室、辦公室、政府工作室或戰情室。當室中無信任，好事不會發生。其他一切都只是細節」。

舒茲於1920年12月13日出生在紐約、成長於紐澤西州。他在普林斯頓大學主修經濟，1942年畢業後加入美國陸戰隊，直到1945年退伍。他於1949年取得麻省理工學院工業經濟學博士學位。

1955年，舒茲首次入閣，擔任艾森豪總統的經濟顧問。1969年舒茲被尼克森總統任命為勞工部部長，1972 年起擔任財政部長，同時是經濟政策委員會主席，與蘇聯進行一系列貿易談判。

1974年舒茲離開公職加入民間能源公司貝泰集團（Bechtel Group）擔任總裁8年，在業界服務期間，他仍與學界保持緊密關係，並在史丹佛大學任教。

他再次入閣是在雷根政府時代，舒茲扮演兩個重要角色，一是經濟政策諮詢委員會主席，另一是國務卿。在國務卿任內，舒茲除了成功結束美蘇冷戰，並讓美國與亞太和東南亞國家發展出堅強的外交關係。

卸下公職之後，舒茲又再次在企業與學界兩棲，擔任貝泰集團的資深顧問，並回到史丹佛大學，在商學院執教、胡佛研究所進行研究。

舒茲一生中有多本著作、獲獎無數，1989年1月他獲得美國最高的平民榮譽「總統自由勳章」；他並獲頒數家美國大學的榮譽學位。

舒茲的回憶錄「動盪與勝利：我擔任國務卿的歲月」（Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State）成為公職人員的回憶錄典範。

舒茲逝於史丹佛大學校園內的家中，身後留下妻子、5名子女和11位孫子和9位曾孫。

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