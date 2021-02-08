陳以信稱美國不會出兵　王定宇：恨不得台灣被拋棄

▲陳以信、王定宇。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

美國總統拜登日前在國務院首次發表外交政策演說，宣告美國回歸國際舞台，並形容中國大陸為美國最嚴肅看待的競爭者。國民黨立委陳以信認為，多數美國人反對為台灣和大陸打仗，別以為美軍一定會出手相救。對於陳以信的說法，民進黨立委王定宇批評，這群人恨不得台灣被拋棄。

陳以信6日在臉書表示，拜登上任後首次外交講話，將大陸稱為最嚴峻的競爭對手，但美國著名智庫一份最新民調指出，多數美國人都反對為保衛台灣而和大陸打仗，由芝加哥全球事務委員會針對美國的大陸政策進行民調，其中問到「如果中國入侵台灣，你贊成美國出兵保衛台灣嗎？」55%美國民眾反對，41%贊成，其中共和黨政治人物與共和黨支持者的落差最大，85%共和黨政治人物願為台灣出兵，但53%共和黨支持者反對。

陳以信指出，美國民意的真實心聲是，就算大多政治人物願為台灣喊打喊殺，但大多數美國人心裡並不想，台灣面對美國善意時千萬不能太天真，不要真的以為台海有變，美軍就一定會出手相救，畢竟美國人優先考量的是美國利益，不是台灣利益。

對於陳以信的說法，王定宇持不同看法。根據《三立新聞網》報導，王定宇表示，在美國華府，支持台灣就有選票現在是主流意見，台灣安全除了提升國防力量，加強和周邊國家同盟關係以外，台灣經濟或產業被需要，也是另類的國防；至於美方，美國和台灣的友好以及這3、4年關係持續提升，到拜登政府趨勢沒改變，這也是客觀事實。

王定宇說，國民黨、國民黨的委員，從前總統馬英九、國安會前祕書長蘇起這些人，其中有意思的是，這群人似乎見不得台灣好、恨不得台灣被拋棄，拚命證明台灣不能靠美國，也不能靠自己，最重要的是要接受大陸的要求，這樣子的政黨或政治人物難怪無法獲得人民的信任。