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4種麵包商品別買！ 美食部落客曝暗黑內幕：不懂的人才會吃

▲▼麵包。（圖／pakutaso）

▲美食部落客提醒大家買麵包要注意的訣竅。（圖／pakutaso）

實習記者陳培鈞／綜合報導

麵包不論是拿來當宵夜果腹，或是搭配早餐，都會是個好選擇，尤其剛出爐或烤過的麵包香氣逼人，總令人忍不住吃個精光，不過，任何美食在商業利益下，都會有一些不為人知的套路。就有美食部落客表示，麵包店有4種商品最好別買，它們在製作時可能有「暗黑手法」，「只有不懂的人才會吃」。

大陸部落客《小乾倩倩的遊戲的美食》發文表示，買健康又美味麵包的小秘訣，就是外表真的沒有本質重要，她建議大家別買裱花蛋糕、散裝蛋糕、水果麵包和蓬鬆麵包，因為這些麵包有可能是再製造或是用料過少。

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▲▼印度,超長蛋糕,蛋糕,烘焙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲想要吃美味又健康的麵包，糕點師傅建議不要選購4種麵包商品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第一、裱花蛋糕

此種蛋糕常擺著幾朵美麗的花，或是放著大大的粉紅色壽桃，有些還會用果醬或巧克力醬，寫上某某某生日快樂的字樣，但這些蛋糕淺嘗即可不宜吃多。因為了要做出漂亮的裱花蛋糕，必須使用穩定性較高的植物性奶油，植物性奶油對人體危害較大，不宜吃多，若是店家說是用動物奶油，可千萬別相信。

第二、散裝蛋糕

某些店家會販售散裝蛋糕或NG蛋糕，這些蛋糕看起來份量多又便宜，這是因為蛋糕的水分較多，糕體比較濕，重量也大，不肖店家可能還會將放隔夜的蛋糕，擺上架販售。

▲▼生日蛋糕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲裱花蛋糕會須使用穩定性較高的植物性奶油。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第三、水果麵包

嵌著水果粒的麵包，賣向好讓人看了就想吃。在買水果麵包時，要盡量選擇有整顆水果的，像是草莓、藍莓，若是只有果粒的話，很容易吃到不新鮮水果，商家可能切去水果腐壞的部分，再把剩下的切成果粒放在麵包上。

第四、蓬鬆麵包

有的麵包發酵得蓬鬆又飽滿，看著就食慾大增，但這可能另加了添加劑，單靠酵母發酵，是不可能醒發出大氣孔的，而且這樣蓬鬆的麵包其實用料非常少，看起來很大，但吃起來並沒有甚麼飽足感。

▲▼點心,甜點,蛋糕,馬卡龍,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲在選購買水果麵包時，要盡量選擇有整顆水果的。（圖／翻攝自pixabay）

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