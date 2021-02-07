國家警報超難聽！　狂放「刺耳音頻」原因曝光

▲7日凌晨6.1地震，國家級警告狂刷一排。（圖／記者趙蔡州攝）

記者黃心瑀／綜合報導

國家級警報在遇到災害時，會透過收機傳送由災防業務主管機關發布的告警訊息，今（7）日凌晨所發生的地震也不例外。不過因為事發時大多數人已經休息，許多民眾被刺耳的災防警告聲嚇醒，除了震動之外，警告還伴隨著令人不舒服的聲響，據悉大家所聽到的聲音是經過特殊設計，由2種不同的正弦波聲音組成，以達到聽者不舒服的效果，並達到警示效果。

7日凌晨發生規模6.1地震，許多民眾當下收到「國家級警報」通知，不僅手機狂震，更不停地傳出讓人感到不是很舒服的警示聲響；就有網友笑稱，連地震都沒感覺到，就快要被警報系統嚇死。

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國家通訊傳播委員會（NCC）制定的《第三代行動通信終端設備技術規範》中提到，「告警聲響信號」應具有特殊音頻及間隔，且不可由使用者自行設定或修改為其他形式，特殊音頻以基頻853 Hz及960 Hz同時混音而成；間隔則為「2段聲響」的告警聲響信號，每段間隔0.5秒，每段聲響為1次2 秒聲響加2次1秒聲響，每次間隔0.5秒。

根據YouTuber「啾啾鞋」的影片，此種「告警聲響信號」是美國聯邦通信委員會（FCC）在1960年代所規定的，由853 Hz和960 Hz的正弦波組成，更有實驗證明，只要這兩個音合在一起，就會讓人產生不舒服的感覺，其原因為它們倍數頻率的聲音，在人耳能聽到的範圍內沒有任何重疊，因此兩個聲音才會如此不和諧。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。