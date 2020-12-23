高風險大規模崩塌34處在這！明年雨量破600毫米就發國家警報

▲水保局篩選出34處風險較高之大規模崩塌潛勢區。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

水保局今（23日）舉辦「大規模崩塌防減災成果發表會」，水土保持局長李鎮洋表示，為避免類似莫拉克風災造成小林村遭淹埋之大規模人命傷亡再度發生，研擬「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」，第一期從106年至今年以調查研究為主，篩選出34處風險較高之大規模崩塌潛勢區，預計明年汛期、颱風季，只要雨量超過600毫米就會發布國家級警戒訊息。

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▲▼水保局「大規模崩塌防減災成果發表會」。（圖／記者許展溢攝）

李鎮洋說明，小林村悲劇後開始利用科技方式，把台灣掃一遍看有無類似像小林村大崩塌情形，目前找出9848個大崩塌潛勢區，只有229個是跟保全對象、住家、道路橋樑等有關，重心會放在這，第一期先篩選出最重要、最危險和活動性最高的34個執行，花34億做基礎研究、相關調查、標準作業程序或疏散策離基準建議。

李鎮洋表示，目前研究出來會發生大規模崩塌的，累積雨量要接近1000毫米才會發生，為提早疏散撤離，預計會提早5至6個小時，從600至700毫米開始發布警訊，若到1千就發布紅色警戒，也就是以後將會收到國家級大規模崩塌警訊，預計明年汛期、颱風季開始執行，現在還在測試階段。

▲34處風險較高之大規模崩塌潛勢區。（圖／水保局提供）



至於34個點在哪？李鎮洋說，沒分前幾名，是以活動性、危險性跟保全重要性加權，排優先順序，前面的都是高危險區域，地點大概都落在中南部，如八八水災、九二一大地震區域較危險，北部不是沒有，如尖石、五峰鄉也是有好幾個。

農委會主委陳吉仲說，過去4年第一期花34億，在34處大規模崩塌部分，若沒做這些，農業損失會超過1百多億，且台灣水土保持經驗都可以跟很多國家分享，重要的是面對未來各式各樣極端氣候，強降雨都難以預測，基礎工作沒做好，面對衝擊會更大。

▲▼陳吉仲說，強降雨都難以預測，基礎工作沒做好，面對衝擊會更大。（圖／記者許展溢攝）

水保局指出，第二期（110-115年）為務實操作減災整備作戰計畫。本次成果發表會即對第一期計畫展示過去4年研究及執行成果，並廣邀產官學研各界共聚，針對大規模崩塌風險鑑別、對策研擬與預警訂定等議題，透過專題演講、論文發表及綜合討論等方式進行交流，傳遞經驗，奠定邁向第二期計畫基石。