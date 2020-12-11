地牛又翻身！桃園震度超有感...網驚：為何沒收到國家級警報？

▲桃園震度超有感，網友熱議沒收到國家級警報。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

地牛又翻身！10日晚間9點19分左右台灣發生有感地震，桃園部分地區也傳出4級震度，讓不少網友狂喊「好恐怖！」而當中最受網友們熱議的是，發生這起桃園人超有感的地震，很多的「桃園人沒有收到國家級警報？」

桃園因斷層活動平穩，一直被喻為「颱風不侵、地震不來」是全台最安全的縣市；沒想到10日晚間9點19分左右台灣發生有感地震，桃園部分地區最大震度也有4級，使地震災情及震後心情，引發各臉書社群網友熱議。

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▲桃園震度超有感，網友熱議沒收到國家級警報。（圖／翻攝自網路）

網友指出：「震到我旋轉跳躍了」、「很大，我以為921又來了！」、「7樓超搖，連魚缸也在搖..而且剛好在9:21；有921的回憶，好搖」、「把921的恐懼又拉回來了」、「推開自家大門往外看，居然沒有一個人逃出來大家都很淡定…」而當中最熱網友們熱議的是，發生這起桃園人超有感的地震，很多的「桃園人沒有收到國家級警報？」

由於每次地震時，總有網友爭相討論有無收到，沒收到的人常自嘲是「國家級邊緣人」。據指出，2015年國家災害防救科技中心建置完成「細胞廣播服務」（CBS），氣象局接收到地震資訊後，透過國家災防中心設定的警報閘道器軟體，15秒內就能傳到每個人手機，也就是現在大家收到的「國家級警報」。

CBS設定目的是提供「需要的人」黃金逃難時間。以地震為例，國家級警報「地震速報」的發送原則是「當偵測地震規模 5.0 以上，針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾」。所以如果你所在的地方震度只有2、3級，因不會造成嚴重災害，所以正常來說不會收到簡訊。

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