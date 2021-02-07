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老司機票選！雞排妹揭「AV女優Top10」波多野結衣無緣　致命1點曝

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram）

▲左為三上悠亞；右為橋本有菜。（圖／翻攝自三上悠亞instagram／橋本有菜Twitter）

記者施怡妏／綜合報導

鄭家純（雞排妹）網路節目《深夜保健室》昨日更新最新一集，找來台灣AV達人一劍浣春秋提供20名日本AV女優，並進行2000多份的問卷調查，盤點2020年台灣人最喜歡的AV女優Top10排行榜。三上悠亞毫不意外地坐穩第一名寶座，然而，大家所熟悉的波多野結衣竟然沒有進前10，只拿下第11名。

第一名無庸置疑就是三上悠亞，一劍浣春秋表示，「完全不意外」，出道五年來一職都很注重臉蛋還有身材的保養，而現在的她正是女孩子最可口的年齡，「你不是微醺，你會醉的」；然而，第二名的橋本有菜，則是AV第一美腿，且還是AV界客服最好的女優，「只要見面會跟她互動過，沒有人不被她擄獲芳心」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／深夜保健室）

▲2020年台灣人最喜歡的AV女優Top10 。（圖／翻攝自YouTube／深夜保健室）

其中第五名安齋拉拉跟第七名的明日花綺羅，則是一劍浣春秋最意外的兩位，排名竟然沒有前三名。安齋拉拉擁有神乳的美譽，一直以來都是網路上人氣最旺的女優，「比她漂亮的胸部沒她大，比她胸部大的沒她漂亮」。

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram）

▲三上悠亞。（圖／翻攝自三上悠亞instagram）

第七名的明日花綺羅則是業界的傳奇，銷售作品最快達到百萬支的銷售女王，「前無古人，後無來者，超級驚喜」，每兩年全身都會整形大改，五官做得很精緻，也有推出個人的商品，「賺錢如流水，花錢更是如流水」。

至於2008年出道的波多野結衣，雖然在41-50歲的族群勇奪第二名，但是卻沒有擠進排行榜前十名，位於第11名，一劍浣春秋表示，「其實她真的老了啦！」歲月是把殺豬刀，女孩子到了一定的年齡，男生就會覺得肉比較硬，吃不下去。

▲明日花綺羅推出2021年寫真年曆，照片尺度超大、辣翻網友。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

▲明日花綺羅。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）


2020台灣人最喜歡的日本AV女優Top10：

1.三上悠亞
2.橋本有菜
3.桃乃木香奈
4.彩美旬果
5.安齋拉拉
6.明里紬
7.明日花綺羅
8.天使萌
9.Julia
 

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