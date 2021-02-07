「國家級警報14連發」2關鍵曝！　鄭明典親回應規模6.1地震

記者陳俊宏／台北報導

台灣今天（7日）凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，國家級警報狂發了14次，嚇醒許多民眾。對此，中央氣象局長鄭明典發文親自解釋原因，並點出兩個關鍵，包括地震地處台灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里）。

▼地震報告。（圖／氣象局）

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▼震度圖。（圖／氣象局）

鄭明典今在臉書說，氣象局地震速報系統自動偵測到該起地震，經系統判斷達到地震預警門檻，即透由我國災防告警系統（Public Warning System，簡稱 PWS）針對告警範圍縣市發送地震預警訊息。

鄭明典解釋，隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算地震震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

鄭明典指出，本次地震事件由於地處台灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里），對於地震速報系統而言，相對受限並受到計算誤差影響，致自動解算多次更新預警訊息並透由PWS進行發送。

▼國家級警報14連發。（圖／ETtoday新聞雲）

▼鄭明典發文回應。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，為降低上述情事發生機率，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進，以避免單一地震事件發送多次地震預警訊息情況再度發生，達到兼顧地震防災與利民需求。

根據氣象局地震報告，規模6.1地震震央位於東部海域，震源深度112公里，宜蘭縣、苗栗縣最大震度4級，花蓮縣、新北市、桃園市、新竹縣市3級，台北市等其他縣市也有2至1級，台灣本島僅屏東縣無震度。

對此，氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪表示，這起地震震源深度有112公里，屬於比較深一點的地震，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊之下，所造成的隱沒帶型的地震。

林昭儀指出，台灣東北部海域從去年12月到今年1月，地震活動有比較活躍一點，去年12/10有測到規模6.6地震，今年1/9規模5.7地震、1/25規模4.8地震，但大部分都是震源深度比較深的地震，位置也是在海域的地方，離台灣本島比較遠，所以對地表影響會比較小；大家也不用太過於驚慌，今天這地震預估未來3、4天如果有餘震，規模也不會太大，大約在規模4左右。

▲▼氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪。（圖／記者游宗樺翻攝）

【 第012號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年02月07日01時36分03秒

震央位置：北緯24.66° 東經122.6°

震源深度：112公里

芮氏規模：6.1

相對位置：宜蘭縣政府東方 85.1 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：武塔

3級：蘇澳、宜蘭市、冬山、南澳、澳花、牛鬥、南山

2級：頭城、內城、大同、龜山島

● 苗栗縣地區最大震度4級

4級：苗栗市

2級：南庄、竹南

1級：三義、鯉魚潭

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平、太魯閣、西寶

2級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、磯崎、西林、光復

1級：秀林、紅葉、玉里、富里

● 新北市地區最大震度3級

3級：烏來、新店

2級：新北市、石門、五股

1級：三貂角、雙溪

● 桃園市地區最大震度3級

3級：三光、桃園市、新屋

2級：中壢

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：關西、五峰、竹東

2級：峨眉、竹北市

● 新竹市地區最大震度3級

3級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級

2級：木柵、臺北市、信義區

1級：陽明山

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基、烏石坑、梧棲

1級：大甲、臺中市、霧峰

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、奧萬大、國姓、竹山、信義鄉

1級：埔里、日月潭、魚池、名間、南投市

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：成功、長濱、東河、蘭嶼

1級：海端、池上、利稻、綠島、臺東市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市、大城、員林

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、土庫、斗六市、水林

1級：古坑

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：民雄

1級：阿里山、義竹

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 高雄市地區最大震度1級

1級：桃源、旗山

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：善化、新化、佳里、七股