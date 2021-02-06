正妹營養師曝「超罪惡零食」熱量排行　網哀號：是我最愛吃的

▲年貨往往熱量爆表。（圖／記者謝承恩攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

農曆新年倒數計時，回老家過年團圓的時候，整天吃好吃滿是不可避免，其中零食更是萬分罪惡的存在，彷彿減肥永遠是明天的事。正妹營養師高敏敏分析常見過年「15款傳統零食熱量」，排行榜上花生糖以每100公克高達562大卡的熱量拿下冠軍寶座，提醒民眾過年要小心熱量炸裂，也要提防糖分攝取過多。

高敏敏於臉書粉絲專頁「高敏敏 營養師」表示，在傳統零食熱量排行榜中，前3名分別是花生糖（562大卡）、牛肉乾（525大卡）和花生貢糖（511大卡）；而熱量最低的後三名則是豬肉乾（329大卡）、黑糖發糕（231大卡）和紅豆年糕（225大卡）。

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▲高敏敏營養師分享15樣高熱量零食排行。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）

高敏敏營養師提醒，在榜中的零食熱量都是以每100g的熱量估算，一顆發糕大約200g 熱量大家就要x2，其它像是鱈魚絲、豬肉絲、魷魚絲100g就大約是一碗的份量，不得不說 隱藏的鈉含量可怕。

此外，高敏敏也提醒，像是肉類、海產類的加工乾貨，都會在加工過程中加入大量糖、鹽、油調味要100公克的乾貨，可能就比一天能吃的鹽分還更高，真的是高血壓的隱形殺手，傳統的年糕也建議用蒸取代油炸，熱量才不會翻倍唷！

在看完高敏敏的分享後，不少網友紛紛表示，「沒想到年糕竟然是卡路里最低的」、「好懷念阿，過年必備」、「今天吃鮑魚干貝鯛魚鍋」、「原來傳統過年零食真的很多樣化」、「發糕吃起來，才會發發發」。