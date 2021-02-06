　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹營養師曝「超罪惡零食」熱量排行　網哀號：是我最愛吃的

▲▼年菜,年貨,市場。（圖／記者謝承恩攝）

▲年貨往往熱量爆表。（圖／記者謝承恩攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

農曆新年倒數計時，回老家過年團圓的時候，整天吃好吃滿是不可避免，其中零食更是萬分罪惡的存在，彷彿減肥永遠是明天的事。正妹營養師高敏敏分析常見過年「15款傳統零食熱量」，排行榜上花生糖以每100公克高達562大卡的熱量拿下冠軍寶座，提醒民眾過年要小心熱量炸裂，也要提防糖分攝取過多。

高敏敏於臉書粉絲專頁「高敏敏 營養師」表示，在傳統零食熱量排行榜中，前3名分別是花生糖（562大卡）、牛肉乾（525大卡）和花生貢糖（511大卡）；而熱量最低的後三名則是豬肉乾（329大卡）、黑糖發糕（231大卡）和紅豆年糕（225大卡）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高敏敏營養師分享15樣高熱量零食排行。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）

▲高敏敏營養師分享15樣高熱量零食排行。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）

高敏敏營養師提醒，在榜中的零食熱量都是以每100g的熱量估算，一顆發糕大約200g 熱量大家就要x2，其它像是鱈魚絲、豬肉絲、魷魚絲100g就大約是一碗的份量，不得不說 隱藏的鈉含量可怕。

此外，高敏敏也提醒，像是肉類、海產類的加工乾貨，都會在加工過程中加入大量糖、鹽、油調味要100公克的乾貨，可能就比一天能吃的鹽分還更高，真的是高血壓的隱形殺手，傳統的年糕也建議用蒸取代油炸，熱量才不會翻倍唷！

在看完高敏敏的分享後，不少網友紛紛表示，「沒想到年糕竟然是卡路里最低的」、「好懷念阿，過年必備」、「今天吃鮑魚干貝鯛魚鍋」、「原來傳統過年零食真的很多樣化」、「發糕吃起來，才會發發發」。

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧
為何日本防疫輸台灣？　田中千繪曝「東京真實現況」
國小師接兒下課　遭墜樓婦「高速撞壓」命危！妻崩潰：差2秒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最美幼兒園教師！網看完嗨喊「重讀一次」　本尊IG神到了

快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

正妹營養師曝「超罪惡零食」熱量排行　網哀號：是我最愛吃的

夯課秒殺！　中山大學生搶修「校園預防醫學學程」

蔡瑞珊分享「開書店的秘密」：問自己身邊想圍繞什麼樣的人

快訊／18：27台東晃一下！「極淺層地震」高雄有感

以為是黑胡椒！他近看炒飯「黏滿蛋白質」頭皮發麻　一查地址傻了

下周「冷空氣＋鋒面」接力襲台！小年夜到初二北東都有雨

桃醫血清檢測「1人有微弱訊號」　病毒學專家分析可能原因

翁立友最大敗筆「沒說明事件本身」　勵馨建議：從自身做起更好

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

最美幼兒園教師！網看完嗨喊「重讀一次」　本尊IG神到了

快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

正妹營養師曝「超罪惡零食」熱量排行　網哀號：是我最愛吃的

夯課秒殺！　中山大學生搶修「校園預防醫學學程」

蔡瑞珊分享「開書店的秘密」：問自己身邊想圍繞什麼樣的人

快訊／18：27台東晃一下！「極淺層地震」高雄有感

以為是黑胡椒！他近看炒飯「黏滿蛋白質」頭皮發麻　一查地址傻了

下周「冷空氣＋鋒面」接力襲台！小年夜到初二北東都有雨

桃醫血清檢測「1人有微弱訊號」　病毒學專家分析可能原因

翁立友最大敗筆「沒說明事件本身」　勵馨建議：從自身做起更好

最美幼兒園教師！網看完嗨喊「重讀一次」　本尊IG神到了

店員寫打氣紙條「希望沒認錯人」…仍誤認展瑞　展榮收下暖心回應

快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

下斡旋被拖14天！房仲仍帶人看房　網曝「單複差異」：賀成交

拉鍊卡住硬扯爆開！「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻：聽我解釋

罷捷吞敗仗！　江啟臣「難過一晚就好」828用公投討回公道

國民黨：全力支持吳思瑤、3Q罷免案　護食安立場不變

睡吊床像被綁架！白貓「肉呼呼圓肚」全現形　懸空監視媽失敗

刷酸去粉刺閉口前，先認識4大「酸類保養」！依膚質挑選更適合

只聽到聲音！呆萌臘腸卡「視線死角」不見球　身高差笑翻姐

生活熱門新聞

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

9年前青澀貌曝光！網挖出雞排妹「出道關鍵片」

朱學恒：以前就討厭雞排妹　自豪不像男人一樣豬哥

雞排妹為何挑翁立友開槍？網揭1原因

堅持趕走雞排妹！網揭2原因：非翁立友不敢

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境

美國返台男「進入社區工作11天」後確診

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

台中牛肉麵「檢舉戰」輸臭豆腐店：我搬家

即／部桃醫護突接通知　「回院抽血」

沒買到高鐵票！他改1選項空位秒湧現

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

更多熱門

相關新聞

剩1天放晴！初二前北東都有雨

剩1天放晴！初二前北東都有雨

好天氣只到明天！中央氣象局表示，下周一起受到東北季風增強影響，周一、二桃園以北、東半部降雨機率增加，基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部大雨。周三（小年夜）鋒面靠近並通過，預計下半天全台各地雨勢增強，北部、東半部有大雨發生機率。周四、五東北季風再度增強，北東持續濕涼。

月薪40K該給父母多大紅包？網曝1關鍵

月薪40K該給父母多大紅包？網曝1關鍵

內政部：過年集會未戴口罩勸導不聽最高罰1.5萬

內政部：過年集會未戴口罩勸導不聽最高罰1.5萬

司機「趕年前送貨」遇車禍　1句道歉萬人心酸

司機「趕年前送貨」遇車禍　1句道歉萬人心酸

月收4萬包多少給父母　過來人曝關鍵

月收4萬包多少給父母　過來人曝關鍵

關鍵字：

過年農曆新年零食南北雜糧

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面