新鮮人月收4萬！該包多少給父母　網曝一關鍵：別給雙方壓力

▲在農曆新年中，包紅包可說是不可缺少的重要環節。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

農曆新年將至！包紅包可說是過年不可缺少的環節，但紅包要包多大包可說是一門學問。就有網友在網路上詢問，友人研究所剛畢業，今年是工作第一年，給父母的紅包應該多少才合理，引起網友一陣熱議。

原PO在 PTT 八卦板以「工作第一年，給父母的紅包該多少？」為題詢問，工作第一年了，月收大約4萬元，「煩惱給父母的紅包該多少才合理？這種事情有什麼公道價或是公式嗎？目前問到薪水跟他差不多的樣本從 2k / 3.6k / 6k 都有，大家覺得呢？」

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對此，其他有經驗的網友紛紛指出，「6000」、「各8000吧」、「很多人都是年終直接對半給阿」、「住家裡 6k 住外面，2k或3.6k」、「包一張刮刮樂就好惹」。

不過也有網友認為，「才40k，勸他省下來吧」、「不用給太多，自己可負擔的狀況下包個吉祥數就好，不然你給多自己不好過根本也只是給親人壓力而已」。

除了包給長輩之外，不少社會新鮮人也會遇到該給親戚小孩包多少的難題。據本站先前報導《過年紅包給晚輩多少錢？ 過來人曝「1金額」：才不會給人壓力》，不少網友認為，「3600元或800元」、「我只有一個姪子，包2000元」、「直接轉給他爸媽就好了」、「可以包600元或1000元」、「親姊姊嗎？如果是親的，自己有小孩就是收多少包多少，沒有就600元」。