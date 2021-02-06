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飢餓女吃麵「白色異物」喉嚨卡死　醫生一看震驚：是整隻螃蟹

▲▼女吃麵一半喉嚨不舒服 醫檢查見「整隻螃蟹」卡食道。（圖／翻攝自看看新聞）

▲飢餓女吃麵誤吞白色異物，醫生照胃鏡嚇壞：「是整隻螃蟹。」（圖／翻攝自看看新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

食物卡住喉嚨送醫的事件時有耳聞，大陸廣東省惠州有一名馮姓女子的狀況卻特別離奇，原來她日前在吃麵時突然發生吞嚥困難、呼吸困難等緊急情況，送醫後醫生立刻用內視鏡替她檢查，結果發現是有一個白色異物卡在喉嚨，兩側更戳入進食道壁，手術後取出後竟是一隻完整的螃蟹，讓旁人看了相當傻眼。

綜合大陸媒體報導，馮女日前在吃麵時突然感覺喉嚨不舒服，不久後就出現吞嚥困難、呼吸困難等情況，嚇得她立刻坐車到附近的醫院檢查。醫生診斷後決定替馮女照胃鏡，結果就發現一個白色異物卡在喉嚨，異物兩端已刺入馮女的食道黏膜，「由於位置相當接近動脈血管，一旦刺穿的話，會有立即死亡的風險。」

▲▼女吃麵一半喉嚨不舒服 醫檢查見「整隻螃蟹」卡食道。（圖／翻攝自看看新聞）

▲整隻小螃蟹卡在喉嚨，罕見的情況讓醫生都相當傻眼。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生判定必須馬上替馮女進行手術，否則一旦時間拖延恐會發生意外，所幸整個手術的過程非常順利，白色異物最後也被完整取出，發現竟然是一隻蟹腳、蟹殼均十分完整的小螃蟹，「很驚訝，，千奇百怪的異物我們都見過，但是這種的，真的是相當少見。」

看見小螃蟹後，馮女才恍然大悟，原來她日前煮麵時，順便往鍋裡加了螃蟹，結果吃的時候沒注意，混著麵條一起吃了下去，所幸手術取出後沒有大礙，目前身體恢復狀況良好。

 

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