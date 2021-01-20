台灣虎航產地直送　不用飛日本也能吃到「鳥取縣紅楚蟹」

▲台灣虎航與有日本鳥取縣政府，合作推出「感蟹有你」活動，共同推廣來自當地的松葉蟹及紅楚蟹。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航去年與日本岡山縣、佐賀縣及茨城縣合作推出期間限定物產推廣活動，獲得熱情好評；今年再與有「蟹取縣」之稱的鳥取縣政府，合作推出「感蟹有你」活動，共同推廣來自當地的松葉蟹及紅楚蟹，讓民眾免出國也能品嘗到產地直送的美味。

「台灣虎航×鳥取縣 感蟹有你」物產推廣活動今（20）日在SOGO百貨台北敦化館B2的吉品養生舉辦發表記者會，現場除了共同宣布在台灣虎航電商平台—虎禮選開放紅楚蟹預購販售外，還請來日本料理名廚王祥富現場親自示範烹煮料理方法。

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▲活動現場宣布，即日起可在台灣虎航電商平台—虎禮選進行紅楚蟹預購販售。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航商務長許致遠表示，螃蟹向來是秋冬料理中極具人氣的食材之一，而台灣虎航也持續透過與日本各縣廳合作推廣物產之方式，讓短期間內無法出國的民眾，能夠藉由味蕾的療癒，稍解無法親自到當地嘗鮮的遺憾！

位於日本本州山陰地區的鳥取縣，因著《名偵探柯南》作者青山剛昌及《鬼太郎》作者水木茂等兩位漫畫大師，近年來以「漫畫王國」逐漸在海內外打開知名度，也吸引許多漫畫迷前往朝聖。

▲▼台灣虎航與有日本鳥取縣政府，合作推出「感蟹有你」活動，共同推廣來自當地的松葉蟹及紅楚蟹。（圖／記者賴文萱攝）

不過，鳥取縣除了享有「漫畫王國」盛名外，更因每年捕貨的螃蟹數量居全日本之冠，甚至比北海道多出3倍，而自豪地以「蟹取縣」自稱，其中更以松葉蟹及紅楚蟹最為人所熟知。

一般來說，松葉蟹的漁獲季為11月上旬至隔年3月，被稱為「冬味之王」；紅楚蟹的漁獲季則為9月初至隔年6月底，是所有捕獲螃蟹之中最多的蟹種。