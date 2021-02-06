　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨：蔡英文以元首之尊傾政治資源保黃捷　「反撲浪潮不會停歇」

▲▼黃捷哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷開票結束，黃捷出面道謝。（圖／記者吳世龍攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案不同意票65391票、同意票55261票，差距10130票，不同意票較同意票多出9864票，確定罷捷失敗。國民黨6日表示尊重高雄鳳山選民的選擇，雖然未能淘汰不顧人民食安、支持萊豬進口的民意代表，但小市民已經充分表達了不滿的意志，強調政府以政治資源壓抑民意，「反撲浪潮不會因此停歇」。

國民黨強調，罷捷過程中，通過了第一、第二階段連署，顯然鳳山選民已經累積了對黃捷問政表現爭議多的反彈，但第三階段的投票，執政黨領袖以國家元首之尊下達護航令，引動各方政治資源壓抑多數民意的展現。

「最後的對手，是看不見的手！」罷捷未過關並非民怨不足，資源不對稱的情況下，小市民對抗大總統的結果，小市民並沒有輸。執政者的種種作為相信民眾都看在眼中，反撲的浪潮不會因此停歇，而是會一波波的展現出來。

國民黨強調，即使罷免案並未通過，但不代表挺萊豬的議員獲得認可，而是當權者一聲令下，傾執政黨之力全面護航；也令人質疑行政力量遭到不當的運作，包括罷捷總部發言人遭警方查水表、罷捷看板遭承受不了政治壓力的房東急拆除、投票最後時刻部分里鄰遲未收到投票通知書等。

國民黨批評，種種違反行政常理的作為，皆在蔡英文總統以民進黨主席之姿下達「不能坐視不管」的政治動員令後出現，政治的寒蟬效應導致人民正常行使罷免的公民權變了調。

國民黨表示，在執政黨傾全力政治動員之下，5萬多的同意票數遠超過黃捷當時的得票數，國民黨呼籲，黃捷應該謙卑面對這些投下罷免票的民意展現，虛心檢討，多以公眾利益的服務為先，支持攸關人民食品安全的萊豬進口絕非迎合執政者的管道，回歸多數民心之所向才是正途。這次的罷免結果並非個人政治前途過關，而是民怨累積的起點，若仍忽視民意、恣意妄為，相信仍會有下一波的民怨反撲。

ET快訊
雞排妹為何「挑翁立友開槍？」　鄉民揭關鍵1原因
電影一播完「超大咖男星」現身　粉絲：哭慘了
台大男面試台積電！　回答「1句話」慘變黑名單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「罷捷」創民進黨史上最低得票　藍營：綠營民意基礎嚴重流失

她揭高市補選投票率驚現「挺捷少1.7萬票」　游淑慧分析2流失原因

罷瑤總部執行長2分析　罷捷未過「反萊民意將反撲」

罷捷失敗！寒假返鄉潮催出高投票率　綠營：國民黨被看破手腳

看完黃捷開票數…　李正皓憂陳柏惟不樂觀「別小看國民黨怨氣」

「蔡英文傾全黨之力保黃捷」　國民黨團：對王浩宇殘忍無情

罷捷失敗！綠營點「2戰犯要負責」：讓國民黨士氣再次潰散

黃捷罷免案失敗！不同意65391票　中選會：任內不得再提罷免案

罷捷55261同意票　王淺秋：小蝦米對大鯨魚！雖敗猶榮

罷捷失敗！陳柏惟：代表台灣人民「3個不接受」...民意翻轉

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

「罷捷」創民進黨史上最低得票　藍營：綠營民意基礎嚴重流失

她揭高市補選投票率驚現「挺捷少1.7萬票」　游淑慧分析2流失原因

罷瑤總部執行長2分析　罷捷未過「反萊民意將反撲」

罷捷失敗！寒假返鄉潮催出高投票率　綠營：國民黨被看破手腳

看完黃捷開票數…　李正皓憂陳柏惟不樂觀「別小看國民黨怨氣」

「蔡英文傾全黨之力保黃捷」　國民黨團：對王浩宇殘忍無情

罷捷失敗！綠營點「2戰犯要負責」：讓國民黨士氣再次潰散

黃捷罷免案失敗！不同意65391票　中選會：任內不得再提罷免案

罷捷55261同意票　王淺秋：小蝦米對大鯨魚！雖敗猶榮

罷捷失敗！陳柏惟：代表台灣人民「3個不接受」...民意翻轉

「罷捷」創民進黨史上最低得票　藍營：綠營民意基礎嚴重流失

42萬訂閱網紅痛訴「每次道別都侵犯我」　IG刪光男友照：真的想死

許效舜摸到女記者肩膀「秒道歉」　NONO笑：不是尾牙沒關係

Melody工作忙爆老公怎麼辦？分享4點婚姻保鮮法：給他一點顏色看看

她揭高市補選投票率驚現「挺捷少1.7萬票」　游淑慧分析2流失原因

快訊／淡水塑膠工廠驚傳爆炸起火！烈焰吞噬建築　百人搶救中

賈靜雯、王淨《瀑布》飾演母女　李安看完「很驚訝」

娃娃機藏「神秘紅包」！他見保夾衝了…禮物開箱看傻：就這樣？

「年夜飯」就是吃便當！　彩券行老闆過年陪客人刮到天亮

飢餓女吃麵「白色異物」喉嚨卡死　醫生一看震驚：是整隻螃蟹

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

快訊／罷捷行動失敗　黃捷留任鳳山

楊秋興預言「罷捷不會過」…吐10字親曝理由

搶進投票所挨轟！黃捷不認插隊：是誤會

罷捷選前之夜「清捷隊」激動全跪了！

即／黃捷哭了！2鞠躬淚謝支持者

快訊／黃捷預計下午5時30分出面回應

罷捷失敗　綠營點「2戰犯要負責」

罷捷氣氛低迷！徐尚賢喊話「我們沒輸」

不同意票已過5萬！罷捷總部：任何結果我們都接受

罷捷今投票　柯文哲籲：適可而止

罷捷失敗3大關鍵！國民黨曹桓榮：受制藍綠對決

LIVE／黃捷罷免案開票！門檻「7萬2892票」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面