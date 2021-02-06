酸翁立友記者會「重點只有8個字」　486先生：真的不開比開好

▲翁立友出面聲明記者會，遭網紅批「沒重點」。（圖／記者李毓康攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

翁立友針對雞排妹指控性騷擾案昨（5日）召開記者會出面澄清，引發外界高度關注，然而記者會內容對事件當天的具體過程並未詳細交代，甚至更不願面對到場對質的雞排妹，讓許多網友無法接受，風向瞬間轉彎，經常評論時事的486先生就發文指出，這場記者會「真的不開比開好。」

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▲雞排妹現身翁立友聲明記者會。（圖／記者李毓康攝）

486先生昨晚8點發文表示，雞排妹在記者會前一天曾說她會到場參與，不過翁力友方並未明確拒絕，然而雞排妹當天到場後，唱片公司豪記卻要求她離席，甚至以改成現上直播的方式才將她「騙走」，最後耗了40分鐘，等雞排妹離場才終於開始，「這樣的作法，大家應該更覺得不夠光明正大老實。」。

貼文中也指出，整場記者會就只有「孕婦」、「媽媽」、「輕生」、「夢想」8個字，似乎沒有其他重點，也沒針對摸屁股性騷擾一事多做說明，「怎麼需要聲明稿寫了一堆，記者會繞了一圈...這下褲子裡裝黃泥巴，不是屎也是屎了。」

▲486認為翁力友的記者會僅用「8字」帶過。（圖／翻攝自Facebook／486時事評論網）

貼文一出引發許多網友熱議，紛紛留言表示，「愈開愈模糊，應該直接說淸楚細節的，否則這個記者會有何意義」、「說真的，女方敢單刀赴會直接去，我不太相信她會在站不住腳的情況做出這些事情，明顯就是為了看翁怎麼回應」、「我覺得大哥的見解真的跟我一模一樣耶」、「完全沒重點的聲明......」、「派孕婦出來那段真的很怪」、「心虛的人才不敢正面對決，還請孕婦出面，結果反而弄巧成拙，記者會一整個就是鬧劇」。