▲基隆市政府打造1:1紅磚老屋，自拍打卡送限量《王阿姨》紅包袋。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每逢農曆年節，基隆市政府都會精心佈置大廳，2021年特別以懷舊童趣為概念，打造一座1：1紅磚屋還有柑仔店，讓大家回憶小時候，去阿公阿嬤家過年的歡樂時光。市長林右昌表示，2020年因疫情影響，造成經濟衝擊，大家一年來都辛苦了，2021年綜合發展處同仁用心大展創意，復刻70年代的懷舊風情，帶我們穿越時光隧道，用年味來凝聚家的力量，祝福大家新年財運犇騰，牛轉乾坤行大運。

綜合發展處長林昆鋒提醒民眾，新春期間，歡迎來走春自拍留念，但開心之餘也不要忘了做好防疫工作，保持社交距離。現場也舉辦新春打卡送彩蛋活動，歡迎民眾自拍網美照並打卡，標註「基隆市政府-翻玩懷舊溫馨旺牛年」公開上傳臉書，即可獲得限量版小彩蛋禮物一份（限量150份送完為止）。

▲復刻70年代的懷舊風情，帶我們穿越時光隧道。

另外還有限量的文創手繪網路梗圖《王阿姨》紅包袋，讓大家能體驗不一樣的過年氣氛。最近走進市府大門，洽公民眾驚呼連連，從客廳、餐廳、長條木椅、復古皮箱等意像陳設，塑造出濃厚的年味，現場小攤子有古早味童玩陀螺、尪仔標、彈珠等幼時玩具，還有最吸引人的古早味零食麵茶粉、大豬公、牙膏巧克力、洞洞戳戳樂等，有吃、有玩讓大家重溫舊時童年歡樂。

▼復刻70年代的懷舊風情，自拍打卡送限量《王阿姨》紅包袋。

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