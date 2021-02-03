有線電視CH52何時才能決定新主人？NCC主委陳耀祥排案權是關鍵



▲NCC主委陳耀祥主導的排案權直接影響到CH52何時可以上架新的新聞台（資料照片／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



有線電視CH52何時才能決定由誰入主？關鍵就在主委陳耀祥。負責把關CH52的NCC3日表示，中嘉旗下12家有線電視雖然已撤回申請《寰宇新聞台》上架案，但仍有TBC、大豐等8家有線電視申請《CNN》上架CH52，以及世新、國聲2系統申請上架《FRANCE24》新聞台，只等主委排入議程，但最快也要在農曆年後。



NCC發言人翁柏宗表示，本周內部的周一晨會中已有討論到TBC、大豐、世新、國聲更換CH52案，目前只等待安排入委員會議程就可進行實質審議。



根據NCC職掌，排案權是由主委陳耀祥負責。NCC再次強調，不會介入頻道上下架商業協商機制，每個新聞台都有角逐CH52的權利。





▲NCC主委陳耀祥籲請CH52給公廣集團一個機會，但截至2月3日，中天新聞已下架快2個月，仍無有線電視台申請要上架公廣集團的《華視新聞資訊台》。（資料照片／記者湯興漢攝）



翁柏宗表示，由於尚未進入實質討論，對於《CNN》、《FRANCE24》新聞台是否符合4項審議標準，尚無具體討論，他認為，觀眾收視習慣也會是審查重點之一，但總之要靜侯排入審議會，NCC會有一致的標準來審酌。

翁柏宗還說，中嘉撤回CH52更換《寰宇新聞台》之後，尚未再提出《華視新聞資訊台》上架申請新案，也沒有看到上架《台視新聞台》的申請案，如果有申請，NCC也會去看自製比率，至於是否有要考量新聞台是否足夠資金支撐？翁表示，頻道上下架審查方式並沒有固定的評分項目，依《有廣法》29條進行的審議4大面向就是市場競爭、消費者權益、內容多元及其他公眾利益。