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有線電視CH52何時才能決定新主人？NCC主委陳耀祥排案權是關鍵

▲▼NCC記者會說明中天撤照案 主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）
▲NCC主委陳耀祥主導的排案權直接影響到CH52何時可以上架新的新聞台（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

有線電視CH52何時才能決定由誰入主？關鍵就在主委陳耀祥。負責把關CH52的NCC3日表示，中嘉旗下12家有線電視雖然已撤回申請《寰宇新聞台》上架案，但仍有TBC、大豐等8家有線電視申請《CNN》上架CH52，以及世新、國聲2系統申請上架《FRANCE24》新聞台，只等主委排入議程，但最快也要在農曆年後。

NCC發言人翁柏宗表示，本周內部的周一晨會中已有討論到TBC、大豐、世新、國聲更換CH52案，目前只等待安排入委員會議程就可進行實質審議。

根據NCC職掌，排案權是由主委陳耀祥負責。NCC再次強調，不會介入頻道上下架商業協商機制，每個新聞台都有角逐CH52的權利。

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）
▲NCC主委陳耀祥籲請CH52給公廣集團一個機會，但截至2月3日，中天新聞已下架快2個月，仍無有線電視台申請要上架公廣集團的《華視新聞資訊台》。（資料照片／記者湯興漢攝）

翁柏宗表示，由於尚未進入實質討論，對於《CNN》、《FRANCE24》新聞台是否符合4項審議標準，尚無具體討論，他認為，觀眾收視習慣也會是審查重點之一，但總之要靜侯排入審議會，NCC會有一致的標準來審酌。

翁柏宗還說，中嘉撤回CH52更換《寰宇新聞台》之後，尚未再提出《華視新聞資訊台》上架申請新案，也沒有看到上架《台視新聞台》的申請案，如果有申請，NCC也會去看自製比率，至於是否有要考量新聞台是否足夠資金支撐？翁表示，頻道上下架審查方式並沒有固定的評分項目，依《有廣法》29條進行的審議4大面向就是市場競爭、消費者權益、內容多元及其他公眾利益。

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