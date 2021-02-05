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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免耗時524天！清捷隊「全體下跪」　她淚崩：我們不是好欺負的

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

罷捷投票倒數一天！罷捷團體和高雄市議員黃捷兩邊把握最後時間，各自出招拚選票，重頭戲就是晚間6時30分在捷運鳳山西站議會路廣場舉辦「罷捷團結之夜」，眾多藍營民代現身力挺，希望能衝出一波罷免票。罷捷發起人王明正，談到一路心路歷程，更激動兩度下跪。

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）
▲罷捷選前之夜，團隊講到激動處全跪了    。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

罷捷團體把握選前最後一晚，晚間6時30分在捷運鳳山西站議會路廣場舉辦「罷捷團結之夜」活動，現場支持者頭綁紫色的罷捷絲帶，口戴國旗口罩，現場活動人潮綿延約80公尺，晚間7時，由國民黨主席江綺臣和剛返回國民黨的趙少康合體拍影片，內容中兩人呼籲大家出來使行公民權，投下同意票，用行動支持鳳山和高雄。並由秘書長李乾龍代表江啟臣，上台致詞表達國民黨在此次聲援「反萊豬罷黃捷」的立場及態度。

接著由安排包括國民黨立院黨團幹部成員助講，包含總召費鴻泰、林為洲、吳怡玎、李貴敏、陳玉珍、鄭正鈐、以及鄭麗文等人上場聲援罷捷團體。其中，被封為「神力女超人」超人立委許淑華約19時30分上場，許淑華手綁罷捷絲帶，一上台受到熱情歡呼。

另外，高雄市議會國民黨團也由議長曾麗燕帶隊上場，以及因應反萊豬，還邀來精神科醫師蘇偉碩、黃義霖受邀宣講反萊豬議題，還有罷王成功的中壢區信義里長邱仁德也現身說法，表示能體會罷捷辛苦，呼籲大家為了下一代一定要站出來投票。

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷領銜人劉辰芳 。（圖／記者吳世龍攝）

晚會最後由罷捷團體接續演講，領銜人劉辰芳說情緒激動一度說不出話來，她說，擔任領銜人需要很大勇氣，比起治療的辛苦因此不算什麼，她希望讓孩子平安長大，用小蝦米力量對抗大鯨魚，讓大鯨魚知道小蝦米不是好欺負的，講到激動處更激動落淚。發言人徐尚賢說，一路走來遭受很多打壓但無所畏懼，認為罷免黃捷不是鳳山人事，是全台灣人民的事，帶領大家大喊：「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文、黃捷下台、萊豬不來、黃捷下台」

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷發起人王明正感謝志工幫忙轉頭下跪 。（圖／記者吳世龍攝）

最後，罷捷發起人王明正，談到一路心路歷程，表示連署罷免耗時15個月，總計524天，始終秉持著「堅強勇氣」面對逆境，更感謝志工一路來的付出，講到激動處王明正更下跪感謝志工，最後也盼市民能投下同意罷免票，並感謝大家，再次與罷捷團隊一同下跪。最後整場更合唱《明天會更好》及《世界第一等》，拉抬罷捷聲勢。

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