媒體就愛看吵架互殺！PTT女神預言「真相無所謂了」：雞排妹更紅

▲翁立友出面聲明記者會,雞排妹現身對質。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控主持尾牙時性騷擾，事件延燒至今（5日）第五天，翁立友今天開記者會發表聲明。對此，PTT鄉民女神qn（黃拉結）表示，「這不是一個記者會，就是一個實境節目」，真相是什麼已經無所謂，因為觀眾要看的是血流成河的場面，還預言雞排妹會來越紅，翁立友則消失。

黃拉結稍早在臉書發文表示，翁立友以為這場記者會是有風度、澄清自己，家裡上有老母我就算痛苦到想自殺都不行；而雞排妹則是，從頭到尾展現出，「我就是覺得被翁立友騷擾了，我就是受害人，我要跟翁立友對幹，我就是有種出來面對」，你們記者最好打我罵我都沒關係。

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她認為，無論真相是什麼已經不重要了，也無所謂了，「因為觀眾要看的是吵架或者推擠或殺的血流成河的場面」，甚至大膽預言，「翁立友接下來會漸漸沈寂消失，雞排妹粉絲更多更紅」。

貼文 一出後，引起許多網友回應，「雖然還不知道誰是對的，但是這記者會真的沒開還比有開優勢」、「有人在意誰騷擾嗎？感覺媒體在等兩個人對幹而已」、「我堅持兩邊互告，因為就讓司法去證明就好了」。此外，大膽預測的說詞讓網友有同感，在底下紛紛留言「神串留名」。