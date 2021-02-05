一個人的年貨怎麼辦？　蘭萱拉著王瑞瑤直衝南門市場

▲蘭萱一個人辦年貨。（圖／翻攝蘭萱Single More）



生活中心／綜合報導

農曆春節到！獨身族如何在節日抵擋親友間關切，知名主持人蘭萱進軍網路影音平台開設「蘭萱Single More」頻道，要跟大家分享一個人辦年貨心法，一反網路普遍消極態度發言，提出一個人的時候就要找給自己樂子，過年的趣味是不可錯過的。

蘭萱表示，一個人過年多數不是回到原生家庭，就是跑去蹭朋友家，這時更應該辦年貨、幫朋友家人盡份心力才會有意思。這次找好朋友美食家王瑞瑤，一起前進台北南門中繼市場尋找美味，也特別推薦熱門年菜臘肉，其中湖南臘肉以炭火、甘蔗皮、橘子皮天然薰香；廣東臘肉則是以糖和醬油醃漬，風味各有不同。

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王瑞瑤表示，台灣人多喜歡瘦肉，但其實臘肉要有肥才好吃，半瘦半肥「腹脅肉」才是挑選臘肉中的極品、特別的嫩。臘肉買回家先蒸過去鹹，再搭配蒜苗、高麗菜、芥蘭等乾的蔬菜炒過上桌，味道特別的香。

今年過年因為萊豬入台，蘭萱詢問商家「萊豬有沒有影響」，業者現場澄清，金華火腿的製作一定要用溫體豬，毋須擔心殘留問題。此外，蘭萱提到自家專屬過年菜就是媽媽的拿手名菜「一帆風順」，料理方式用海參塞絞肉當作船、把胡蘿蔔切成三角形船帆，蒸好上桌後，56艘船齊發，期許新的一年事業順利，既具鮮味又別具祝福意義。

業者也特別體醒，民眾在做道料理的時候，無需在意海參的顏色，挑選重點在手拿起來是否更Q彈；如果要買新鮮明蝦，挑選原則是鬍鬚不斷的，才是非冷凍明蝦。

王瑞瑤現場也分享自己的秘密推薦，在南門市場裡鑽巡小巷，終於找到老闆娘推薦季節限定「聚寶盆」菜、再加上帶著堅果控蘭萱尋找新鮮十足堅果，找朋友一起辦年貨，讓一個人的年貨順便變成尋寶找好料。