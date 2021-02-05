遭控買票當選無效確定　宜蘭南澳鄉代廖俊傑賄選竟獲無罪確定

▲宜蘭南澳鄉代廖俊傑，遭控賄選獲判無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍宜蘭縣南澳鄉民代表廖俊傑，遭檢方起訴指稱，涉嫌透過選舉團隊中的多名樁腳，以每票2000元的金額向選民買票。廖男否認賄選，但一二審均遭判刑4年，檢方更提出當選無效之訴，也遭判當選無效確定，日前已經被公告解職。不過賄選部分更審逆轉無罪，案經上訴，最高法院5日也判決他無罪確定。

2018年的五合一大選，南澳鄉第四選區有國民黨籍廖俊傑、無黨籍劉燈煌登記參選鄉代表，結果廖以339票擊敗218票的劉燈煌，順利當選。不過檢方查出，廖男疑似透過張姓、駱姓、陳姓等樁腳，以每票2000元不等代價買票；其中張男、駱男還分別擔任廖俊傑的競選總部的總幹事與副總幹事。

此外，檢方還查出，廖男在選前某日下午5、6時許，在宜蘭縣南澳鄉澳花村路邊遇見高姓女樁腳，當場交付4千元現金，拜託高女協助買票；高女遂於投票日前數日，將4千元交給劉姓夫妻，請託投票。檢方因此對廖男等人，提起公訴。另外檢方也對廖俊傑提出民事當選無效之訴，高等法院最後判決當選無效確定，宜蘭選委會也於日前公告解職。

但刑事賄選部分，廖男一二審均遭判刑4年，案經撤銷發回後，高等法院更一審於去年9月間，卻以查無實證為由，逆轉改判廖男無罪。檢方不服，再上訴最高法院，最高法院5日駁回檢方上訴，廖男無罪確定。這也出現弔詭的狀況，廖男賄選無罪確定，但卻因為賄選而遭判決當選無效，失去鄉民代表身分。