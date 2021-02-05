公司豪送「雞湯甕」　他開置物櫃超衝擊：剛好有香！網笑：頭貼呢

▲原PO開櫃子，當場愣了一下！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

下周就是過年，不少公司豪灑年終或發尾牙禮品，就是要讓員工開心過好年！不過有男網友哀號，日前公司通知要送雞湯，在未告知情況下，老闆貼心幫大家放進櫃子裡，害得大家看到差點下跪，超傻眼景象曝光後，掀起眾多網友笑回，「這塔位是我看過最便宜的！」

一名男網友4日在臉書《爆廢1公社》傻眼直呼，公司貼心送大家一甕雞湯，除了替大家補補身，也慰勞過去一年的辛勞，怎料，老闆早已貼心把雞湯放在個人置物櫃裡，畫面超衝擊，差點讓原PO就雙手合十了。

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照片可見，原PO的櫃子位在正下方，白色瓷器上還掛著一串元寶與招財魚的吊飾，造型宛如是骨灰罈，確實第一眼莊嚴景象，會讓人產生誤會，原PO彷彿置身於靈骨塔搬，更不禁笑虧「我剛好車上有香...」

▲吊飾更增添莊嚴氣氛！（圖／翻攝爆廢1公社）



爆笑文章貼出後，掀起一票網友朝聖，紛紛歪樓直呼「生辰年月日，往生時日呢」、「這塔位是我看過最便宜的」、「最下層的比較便宜喔」、「差點跪了」、「應該要貼上每個人的照片，才不會拿錯」、「我老公的公司也是送這個耶，一模模一樣樣！超像進塔～每年都要去拜」、「下班時看到大家都抱著才經典」。