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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

記者蘇晏男／台北報導

農曆新年下周登場，國民黨主席江啟臣5日在臉書上傳一則2021年新年展望影片，內容提到新冠疫情、勞健保調漲、中天關台以及萊豬進口等，並多次喊道「你辛苦了」。此外，江啟臣也表示，當政府大肆宣傳政績，你是不是也無法身處其中，感同身受？呼籲民眾下一次投票做出更好的選擇。

江啟臣的新年展望影片由他本人親自配音，開頭即表示「你辛苦了」，接著他指出，過去一年疫情讓生活多了一些隱憂，擔心國外親友、家人健康，而經濟蕭條讓收入變少，然而政府卻調漲勞健保費，「你辛苦了」。

▲江啟臣2021新年展望影片提到萊豬進口議題。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣2021新年展望影片提到萊豬進口議題。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

畫面轉換到超市，一對夫妻在生食區挑選肉品，女方拿起一盒豬肉後，拍照傳給媽媽，媽媽則回覆「台灣的OK」。江啟臣則配上「好不容易有時間可以陪家人逛逛，琳瑯滿目的商品反而讓人更茫然。」

對於中天關台以及綠營網軍議題，江啟臣表示，打開電視發現習慣收看的新聞頻道就這樣少了一台，跟朋友抬槓譙政府的時候，常常會被提醒在網路發言要謹言慎行，過去一整年，你辛苦了。

另外，江啟臣也發文寫道，歲末年終本應該歡聚團聚，更應該溫暖擁抱彼此。但是今年，「你是不是也多了一點無奈，少了一點喜悅...，當政府大肆宣傳政績，你是不是也無法身處其中，感同身受？」

江啟臣強調，即便無奈、失望，我們仍要選擇相信！相信不久的將來，良善仍可以歸來！相信自己力量，可以支撐重擔，期盼明天！更要相信，我們下一次會做出更好的選擇！相信自己，可以用選票做出更好的選擇！

江啟臣呼籲民眾「投下一票」，選擇是否收回過去的授權、選擇下一代是否能有安全的食物、選擇自己行使公民權的方式，提醒代議士，「我們可以給你權利，但我們更可以收回，投下一票，提醒當權者，我們可以支持你執政，但是我們不同意你背離承諾！」

江啟臣新年展望影片全文：

2020辛苦了。你辛苦了，過去一整年，一場疫情讓生活多了一些擔憂，擔心著國外的親友，擔心著家人的健康；經濟蕭條讓收入變少，無薪假沒有盡頭，減薪裁員讓人心慌，要繳的勞健保費卻越來越多，你辛苦了。

好不容易有時間可以陪家人逛逛，琳瑯滿目的商品反而讓人更茫然；打開電視發現習慣收看的新聞頻道就這樣少了一台，跟朋友抬槓譙政府的時候，常常會被提醒在網路發言要謹言慎行，過去一整年，你辛苦了。

新的一年面對未知的挑戰，希望你還有勇氣去盼望，還有熱情驅逐黑暗，還有信心保持良善，把生活中的遺憾扭轉成樂觀，辛苦了，希望你的心中總有融化冷漠的溫暖，與期盼明天的力量，加油，新的一年，新年圓滿平安。

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