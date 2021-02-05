少年遭鯊魚「直撲拉扯」…拖入水20公尺險死！驚悚畫面曝光

▲少年捕魚遭鯊魚搶食。（圖／翻攝自IG／jahmon_wilson）



記者張方瑀／編譯

紐西蘭一名少年日前到海邊捕魚，結果當他用魚槍刺中一條青魽魚（kingfish）準備返回岸邊時，鯊魚突然衝出來一口咬住青魽魚，少年就連人帶槍被拖入20公尺深的海裡，所幸他及時切斷魚線才保住一命。

根據《每日郵報》報導，紐西蘭18歲少年威爾遜（Jahmon Wilson）日前到尼爾森地區（Nelson）捕魚時，用魚槍刺中一條青魽魚，正當他準備拉魚上岸時，附近居民立刻警告他，有條短尾真鯊（Bronze whaler）正往他的方向衝過來。

▲少年捕魚遭鯊魚搶食。（圖／翻攝自IG／jahmon_wilson）

威爾遜說，當時海面水花四濺，他以為是青魽魚的神經反應掙扎，「然後我感覺到鯊魚撞在我身上，青魽魚立刻從我手中被咬走，水面全變成白色，我當時還抓著在魚身上的魚槍，所以鯊魚拖著我往水裡大概游了20碼（約20公尺），直到我把魚線切斷才掙脫。」

當時有一名水下攝影師跟威爾遜在一起，所以鯊魚攻擊的瞬間也全被記錄下來，攝影師形容，當時他已經做好最壞打算，心裡只想著要快點去找止血帶。威爾遜表示，他能存活下來真的很幸運，因為鯊魚「精準地」咬中青魽魚而不是他的手臂。