澳洲小學「隕石墜操場」爆紅！NASA也來關注　真相竟是超大烏龍

▲澳洲馬蘭達州立小學疑似有「隕石降落」，照片一出，引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／Australia crash investigation unit）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州一間小學的操場疑似出現「隕石」，相關照片1日流出後，在社群媒體上掀起揣測與熱議，甚至引來美國國家航空暨太空總署（NASA）關注。不料，這塊可疑的「礦石」並非來自外太空，而是學生實作課程的道具。

綜合7 News、《每日郵報》報導，馬蘭達州立小學（Malanda State School）發現網路評論後，迅速在臉書澄清。原來，學生們在本次實作課程中，必須「報導隕石降落」，在現場「採訪目擊者」並且參與「緊急救援服務」。

▲當地警方也來到小學參加課程實作，增添逼真感。（圖／翻攝自Facebook／Australia crash investigation unit）

校長艾倫（Mark Allen）表示，「我們收到來自世界各地、各式各樣的詢問，包括一名NASA員工。他要求我們向甘迺迪太空中心（Kennedy Space Centre）提交報告」。他認為，雖然大眾得知真相後，很快就沒了興趣，但本次課程仍「非常有趣」，「看見這裡瀰漫著鼓舞人心的氣氛，真是太棒了。」

居民摩斯（Daniel Moss）當時正好在場觀摩。他提到，當地警方也很樂意地出席幫忙，讓課程變得更加逼真，「這只是一個小鎮。他們都沒有想到，一個學校報告會在網路上爆紅。」

The Malanda Family went viral appearing in tv news segments and newspaper articles around Australia to showcase the real... 由 Malanda State School 發佈於 2021年2月1日 星期一

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