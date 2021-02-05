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鮮肉變最騷男寵！同志皇帝愛到癡狂　共洗鴛鴦浴「還想讓位給他」

▲▼ 斷袖之癖,古代同性戀,漢哀帝 。（圖／維基百科）

▲不少皇帝有「龍陽之好」 。（圖／維基百科）

大陸中心／綜合報導

古代後宮淫亂事不少，有些皇帝甚至有「龍陽之好」蓄養男寵。最有名的同性戀皇帝當屬漢哀帝劉欣，他的戀情轟轟烈烈，獨寵董賢一人，甚至還想讓出皇位給他！

據悉，董賢是西漢禦史董恭之子，原是太子府山的人，不僅眉清目秀，嬌嫩得像個美女，就連言談舉止也十足像個女人，他「性柔和」、「善為媚」。

在一次典禮儀式上，劉欣對美少年董賢一見鍾情，直呼「世間竟有如此『美貌』的男子，就是後宮粉黛也難與其媲美」，隨即將其召進皇宮。

▲▼ 董賢 。（圖／維基百科）

▲董賢畫像。（圖／維基百科）

兩人隨即進入甜蜜期，劉欣還讓董賢坐在自己的腿上促膝長談，看著低眉順眼、搔首弄姿的男寵，引得皇帝慾火中燒，兩人還經常一起沐浴。可以說是出則與哀帝同驂乘，入則共床榻，後世漢哀帝的畫像中，旁邊都會有董賢的身影。

此後董賢一月三遷，升任駙馬都尉侍中，震驚朝野。元壽元年晉升董賢為大司馬，年僅22歲的董賢就成為百官之首。

據說，一天哀帝早晨醒來，見董賢還睡著，欲將衣袖收回，卻又不忍驚動心愛之人的美夢，一時性急竟從床頭拔出佩刀，將衣袖割斷，然後悄悄出去。從此人們形容古今人物的同性之戀找到了一個雅稱「斷袖之癖」，或直稱「斷袖」。

漢哀帝寵董賢到不顧一切的程度，做到了「死了都要愛」。據《漢書·董賢傳》記載，劉欣生前身體痿痹，自知時日無多，最放心不下居然不是劉氏江山，而是愛人董賢，他特地為其在自己陵墓旁修了一座塚塋。

此外，一次大宴群臣中，微有醉意的哀帝竟然對董賢說，「我有意效法堯禪位給舜的典故，你們認為如何啊？」意思是想讓出皇位給董賢，嚇得大臣們目瞪口呆。

處於如此境地的董賢萬萬沒想到，很快他的靠山和「愛人」就要離他遠去了。西元前1年（元壽二年）六月，漢哀帝去世享年26歲，王莽重新把握朝政，他極力彈劾董賢，董賢明白其中的利害關係，最後便與妻子一起自殺。

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