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印尼籍船員染疫！陪就醫員工「1人有感冒症狀」　檢驗結果出爐

▲航運,航港,船運,搭船,船,船隻,搭船旅客,搭船乘客,船長。（圖／航港局提供）

▲指揮中心規定搭船都須戴口罩。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案919、920)，分別自印尼及美國入境，其中案919為印尼籍40多歲男性船員。交通部航港局表示，案919來台隔離期滿後，至醫院採檢確診，期間並未到港區或上船工作。陪同案919至醫院的2名員工已列為自主健康管理對象，其中1人有感冒症狀，採檢為陰性。

指揮中心表示，案919為印尼籍40多歲男性船員，今(2021)年1月10日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由公司安排至宿舍進行居家檢疫及自主健康管理；個案自主健康管理期滿，因預計登船工作，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，並於4日確診。已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。

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航港局表示，該名印尼籍船員來臺後，皆於船公司所屬船員宿舍隔離，隔離期間並無與其他人接觸，船公司於該船員隔離21天期滿後，在上船前安排至醫院進行PCR採檢，確診後已由疾管單位安排送醫，船公司亦立即配合辦理相關消毒作業。

▲航運,航港,船運,搭船,船,船隻,搭船旅客,搭船乘客,船長。（圖／航港局提供）

▲船員都須落實防疫規範與隔離規定。（圖／航港局提供）

另外，船公司陪同該確診船員至醫院的2名員工，經疾管單位評估，因人員有適當防護，僅列為自主健康管理對象；其中1名員工因有輕微感冒症狀，經前往醫院PCR採檢，採檢結果為陰性，並無染疫。

航港局強調，已請船公司加強防疫作業，所屬人員務必落實量測體溫、戴口罩及環境消毒等防疫作業，也請民眾勿過度恐慌。

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