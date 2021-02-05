空拍機偷拍豪宅男女壞壞！他興奮連錄3小時　下場悲劇了

▲空拍機偷拍豪宅男女壞壞，連錄影3小時結果悲劇了。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓釜山廣域市2020年9月發生一起偷拍事件，當地某高級住宅區的居民凌晨在家活動時，突然聽見窗外有疑似重物墜落的聲音，檢查後發現竟是有人用空拍機在偷拍，氣得打電話報警。警方調查後，發現2名男子涉嫌重大，初步統計有10多名男女受害，空拍機則是因為連飛3小時，電池耗盡才墜毀。

綜合媒體報導，釜山警方2020年9月某日凌晨收到居民報警，指稱住宅附近突然有一架空拍機墜毀，墜毀前疑似在偷拍附近的住宅內部情況，他們派人到現場取回空拍機殘骸並檢視內容，發現確實有許多居民裸體在屋內走動，甚至是進行性行為的畫面，初步統計有10多名男女受害。

警方表示，根據空拍機的機型、最後影片內容來看，空拍機當天應該是凌晨0時許升空，直到約3小時後電池耗盡才墜毀，他們追查後鎖定2名男子涉嫌重大。其中空拍機擁有者供稱，空拍機升空後就失控了，否認有進行任何偷拍行為，另外一共犯則稱當天喝醉，並不清楚情況。

檢方偵訊後不予採信，依違反《性暴力特別法》起訴2人，法院一審判處空拍機擁有者有期徒刑8個月，另一名共犯負責鎖定拍攝對象，審酌後判處其1000萬韓元（約新台幣25萬元）罰金，而且2人均必須接受40小時的性暴力防治課程，全案可上訴。