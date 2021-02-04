比台灣更猛！烏克蘭總統下令關閉3家親俄電視台！

▲位於基輔的「112烏克蘭」電視台大樓外觀。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)下令關閉3個親俄羅斯的電視頻道，稱這一舉動的目在於「阻斷克里姆林宮的宣傳」。

《莫斯科時報》3日報導，禁令於當天淩晨生效。澤倫斯基2日頒布一項法令，對親俄議員科札克(Taras Kozak)及其擁有的8家公司實施制裁，當中包括上述3家電視台。科札克是烏克蘭反對黨「反對派平台-為了生活」成員，俄羅斯「衛星通訊社」報導稱，這些電視台的政治立場跟政府對立。

不過有烏克蘭媒體稱，被禁的112烏克蘭、ZIK、NewsOne這3家電視台的實際擁有者，是該國最富有也最有影響力的人物之一的梅德韋丘克(Viktor Medvedchuk)。現年66歲的梅德韋丘克也屬於「反對派平臺-為了生活」。有報導稱，梅德韋丘克親俄色彩明顯，她女兒的教父正是俄羅斯總統普丁。但梅德韋丘克否認擁有上述3家電視台。

截至2月3日，烏克蘭大多數有線頻道業者都已將上述3個頻道下架。上述3個電視頻道在112電視台網站發表聯合聲明說，如果澤倫斯基關閉「不受歡迎」的電視頻道，該國局勢將不會得到改善。

2日頒布的法令沒有詳細說明制裁的原因，但澤倫斯基後來在推特上說，烏克蘭支持言論自由，而並非「由侵略者資助的宣傳」。

澤倫斯基的發言人將這3家親俄電視台描述為從俄羅斯獲得資金的「宣傳工具」。但也有人批評此一封殺令扼殺了了言論自由。就在本月，另一個前蘇聯加盟共和國拉脫維亞也關閉了好幾個親 俄羅斯的電視頻道。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫譴責烏克蘭關閉電視台的禁令，稱此舉 違反國際準則。梅德韋丘克也指控上述禁令是非法的：「根據烏克蘭法律，不能對公民和公司施加制裁。」

烏克蘭政府宣稱，自從2014年克里米亞危機以來，該國就成了「俄羅斯的虛假宣傳」的固定目標。據之前報導，2014年8月起，烏克蘭就拒絕給將近400部俄羅斯電影和電視劇發放放映許可照，並禁止在烏克蘭境內播放為俄羅斯宣傳的電視劇及由俄羅斯出品的電影。2014年夏天以來，烏克蘭已經關閉了數十個俄羅斯頻道。

俄羅斯「衛星通訊社」2日報導，2019年5月，時任烏克蘭總統的 波羅申科簽署法令，擴大烏克蘭語在公共生活中的使用範圍。法令規定國家及地方政府、教育機構和服務部門必須使用烏克蘭語。俄方認為該法令是衝著俄語而來，並加以批判。

俄語在烏克蘭擁有十分久遠的影響力。烏克蘭族佔全國人口的77%，俄羅斯族佔17%，許多烏克蘭公民都會說俄語，甚至以俄語為母語。蘇聯解體後，烏克蘭在語言政策等領域推行「去俄羅斯化」，相關措施在2014年後加劇。

今年1月16日，烏克蘭關於確保烏克蘭語作為官方語言地位的相關法律正式生效。上月底，俄聯邦安全會議秘書回應稱，基輔當局最近通過的立法規定服務部門只能改用烏克蘭語，這是接受美國指示的政客的恐俄行為的延續。