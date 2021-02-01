科技戰「美國陣營」夥伴+1　烏克蘭出手制裁中國4企業

▲烏克蘭出手制裁北京天驕集團。北京天驕與馬達西奇曾於2018年航展聯合展出。（圖／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

從美中貿易戰延伸的「美中科技戰」，美國陣營又加入一個新夥伴，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前批准制裁4家中國企業，這4家企業的共同點，就是都有投資烏克蘭唯一的航空引擎生產企業「馬達西奇公司」（Motor Sich）。

根據《香港經濟日報》報導，烏克蘭這次制裁的4家中國企業，分別為「天驕飛機控股有限公司」、「香港天驕控股有限公司」、「北京天驕航空產業投資有限公司」、「北京信威科技集團股份有限公司」以及中國公民王靖。

根據《路透社》報導，烏克蘭總統澤連斯基1月29日宣布，對試圖收購烏克蘭航空發動機生產企業馬達西奇的中國企業北京天驕航空（Skyrizon）等實施制裁，制裁措施包括凍結資產、限制貿易往來等。

美國過去就明顯表態，反對中國投資人收購這家公司，在美國前總統川普任期之末，就把北京天驕列入「軍事最終用戶」清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機發動機等軍用品的公司。

中國外交部發言人汪文斌表示，中國一貫反對外國政府對中國企業進行單邊制裁，「我們也一直要求中國企業在海外合法經營。希望烏方依法維護中方企業和投資者合法權益。」

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