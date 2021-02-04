　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遺體火化完！接體大師兄見一整條脊椎「黏在一起」　意外曝1疾病

▲▼葬禮，遺體，死亡。（圖／Pixabay）

▲大師兄的工作是接體員。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「BigBrother大師兄」因為從事接體員工作，經常遇到奇妙現象，分享出來後也讓他成為PTT媽佛版知名人物。4日上午他在臉書求助，說火化出來的脊椎都是一節一節分開的，「有一天，我撿到一整條脊椎，他是完整而且黏在一起的。」一問之下才知道是「僵直性脊椎炎」，忍不住想問是不是真的，「生活上面有什麼不便嗎？」

「BigBrother大師兄」4日在臉書貼文，「一般來說，火化出來的脊椎，都是一節一節分開的」，結果有一天他卻撿到一整條脊椎，不僅完整，而且還整條黏在一起，「就是完全沒有骨頭間的縫隙，整條脊椎立起來都不會分開，看起來真的蠻詭異的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他問了學長，對方告訴他那就是「僵直性脊椎炎」，忍不住好奇「真的是這種病嗎？要是脊椎沒縫隙，生活上面有什麼不便嗎？」並說他只是想了解一點奇怪的知識。

貼文一出，馬上吸引護理師貼出X光片回文，「不止疼痛，後期因為脊椎彎曲，連帶影響生活品質還有其他的器官！真的蠻辛苦的！」看到X光片後，大師兄也驚呼「沒錯！我看到的就是這種的！」

▲▼ 。（圖／翻攝自BigBrother大師兄）

▲護理師貼照片，大師兄則說自己看到的就是右圖的脊椎。（圖／翻攝自BigBrother大師兄）

留言中還有患者分享經驗，「這是免疫疾病，發作原因至今仍不明」，需要一輩子藥物控制，不然就會一路惡化到完全黏在一起。除此之外，每次發炎都是不可逆的傷害，痛起來甚至完全無法走，連打噴嚏都會痛。另一位過來人也直嘆，「僵直性脊椎炎痛起來會很想死啊！這是一種自體免疫疾病。無法治癒，頂多只能控制延緩惡化。」

 

有一個專業的問題想問問大家 一般來說 火化出來的脊椎 都是一節一節分開的 有一天 我撿到一整條脊椎 他是完整而且黏在一起的 就是完全沒有骨頭間的縫隙 整條脊椎立起來都不會分開 看起來真的蠻詭異的 學長告訴我這個叫做 「僵直性脊椎炎」 真的是這種病嗎？ 要是脊椎沒縫隙 生活上面有什麼不便嗎？ 只想了解一點奇怪的知識呀⋯⋯

BigBrother大師兄發佈於 2021年2月3日 星期三

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶　網一面倒：妳沒常識

快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象

獨／憂治療費破千萬！英病逝翁家人曾募款　後得知「這作為」才安心

遺體火化完！接體大師兄見一整條脊椎「黏在一起」　意外曝1疾病

台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」　鳥友憂心有生態失衡之虞

「2020台中女麗購」抽出10萬禮金幸運兒！超狂最大獎為黃金50兩

輔大舉辦AI人文營　讓高中生了解文學院與人文學科

3巴基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶　網一面倒：妳沒常識

快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象

獨／憂治療費破千萬！英病逝翁家人曾募款　後得知「這作為」才安心

遺體火化完！接體大師兄見一整條脊椎「黏在一起」　意外曝1疾病

台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」　鳥友憂心有生態失衡之虞

「2020台中女麗購」抽出10萬禮金幸運兒！超狂最大獎為黃金50兩

輔大舉辦AI人文營　讓高中生了解文學院與人文學科

3巴基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

封王列車急速前進　利物浦將迎戰曼城

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

快訊／案799英籍男性死亡

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝光

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

全聯進口餅乾黏綠貼紙　背後原因曝光

更多熱門

相關新聞

一家6人染疫…護理師壓力爆表！莊人祥證實：婆婆已於30日火化

一家6人染疫…護理師壓力爆表！莊人祥證實：婆婆已於30日火化

部立桃園醫院染疫護理師（案863）一家7口6人確診，婆婆（案907）因本身有多重慢性疾病、狀況不佳，當晚簽DNR不再急救而病故，由於家人全部住院隔離中，後續事宜由部桃協助。指揮中心發言人莊人祥於今（1）日記者會中證實，護理師的婆婆已於1/30火化，由部桃院長徐永年代表向家屬表達慰問。

黃芳彥家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

黃芳彥家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

案907不馬上火化！陳時中嘆「上1例死亡是8個月前」

案907不馬上火化！陳時中嘆「上1例死亡是8個月前」

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

關鍵字：

接體師大師兄脊椎火化BigBrother大師兄

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面