遺體火化完！接體大師兄見一整條脊椎「黏在一起」　意外曝1疾病

▲大師兄的工作是接體員。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「BigBrother大師兄」因為從事接體員工作，經常遇到奇妙現象，分享出來後也讓他成為PTT媽佛版知名人物。4日上午他在臉書求助，說火化出來的脊椎都是一節一節分開的，「有一天，我撿到一整條脊椎，他是完整而且黏在一起的。」一問之下才知道是「僵直性脊椎炎」，忍不住想問是不是真的，「生活上面有什麼不便嗎？」

「BigBrother大師兄」4日在臉書貼文，「一般來說，火化出來的脊椎，都是一節一節分開的」，結果有一天他卻撿到一整條脊椎，不僅完整，而且還整條黏在一起，「就是完全沒有骨頭間的縫隙，整條脊椎立起來都不會分開，看起來真的蠻詭異的。」

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他問了學長，對方告訴他那就是「僵直性脊椎炎」，忍不住好奇「真的是這種病嗎？要是脊椎沒縫隙，生活上面有什麼不便嗎？」並說他只是想了解一點奇怪的知識。

貼文一出，馬上吸引護理師貼出X光片回文，「不止疼痛，後期因為脊椎彎曲，連帶影響生活品質還有其他的器官！真的蠻辛苦的！」看到X光片後，大師兄也驚呼「沒錯！我看到的就是這種的！」

▲護理師貼照片，大師兄則說自己看到的就是右圖的脊椎。（圖／翻攝自BigBrother大師兄）

留言中還有患者分享經驗，「這是免疫疾病，發作原因至今仍不明」，需要一輩子藥物控制，不然就會一路惡化到完全黏在一起。除此之外，每次發炎都是不可逆的傷害，痛起來甚至完全無法走，連打噴嚏都會痛。另一位過來人也直嘆，「僵直性脊椎炎痛起來會很想死啊！這是一種自體免疫疾病。無法治癒，頂多只能控制延緩惡化。」