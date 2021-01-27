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高雄女漏夜駕車關山探親...引擎室冒煙！　警方第一時間做這事

▲警方機警阻止火燒車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方機警阻止火燒車發生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員簡士緯及吳文彥，25日執行夜間防竊巡邏勤務，巡經台9線328.4公里處時，發現有部車停於路旁引擎室冒煙，情況十分危急，立即下車協助引擎熄火，阻止火燒車的險況，隨後以人力推動方式，將車輛移至安全地點停放。

簡士緯及吳文彥巡邏時發現有車輛停在路旁，並有陣陣白煙從引擎蓋下不斷冒出，為避免事故發生，隨即頂著小雨下車，協助車主立刻熄火。等到車輛熄火，再人力推車將車輛移至路旁安全處停放，以免發生二次事故。

據了解，駕駛人林小姐從高雄市駕車欲至關山鎮探訪妹妹，一路原本都很順暢，當她發現車子有些給不上油，車速就變得很緩慢，想說先停在路邊休息一下，因車內有霧氣，所以沒看到引擎室冒出的白煙，幸好警察巡邏經過即時提醒，這才驚覺差點火燒車，真的很感謝警察，讓她逃過一劫！

不僅如此，簡警員還不顧天空飄著雨，協助我將車推到路邊空地，熱忱服務真的很窩心！但因車輛無法駕駛，且該地點附近無住戶；對此，員警考量其安全，遂將林女載送至關山鎮妹妹住所，讓這場「車輛冒煙驚魂記」畫下圓滿句點！林女也記取教訓，向員警說一定會好好保養車輛，避免讓自己再次陷入險境。

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