美前駐華大使警告　「和平解決台灣問題前景不存在」

▲美前駐華大使提醒，「和平解決台灣問題前景不存在。」（圖／路透）

任以芳／綜合報導

據香港中評社今（4日）報導，針對台灣問題，前美國駐華大使芮效儉（J.Stapleton Roy）表示，「和平解決台灣問題前景不存在。」他呼籲，美國決策者處理台灣問題，必須考慮美中之間可能因為台灣問題爆發軍事衝突升級為核戰的風險因素。拜登政府保持與美中三公報承諾相一致的維持台海穩定現狀的架構，謹慎處理台灣問題。

芮效儉曾在美國國務院工作45年，擔任過美國駐新加坡、中國、印尼大使，最後官至美國助理國務卿的資深外交官芮效儉，3日在華府智庫伍德羅·威爾遜中心的「2021年中國研究員會議」發表主旨演講，談他與中國打交道的經驗和體會時發出上述警告。

1991年到1995年擔任美國駐華大使的芮效儉講到「要當心美中之間核戰危險」。他指出，美中之間爆發全面軍事衝突的後果與當年美蘇之間爆發衝突同樣不可想象，因為這將導致「相互摧毀」。美國從冷戰中得到的教訓是，要避免美蘇核對抗，但現在當人們讀美中關係分析文章時，能感覺冷戰教訓已被遺忘。

芮效儉指出，華盛頓和北京有可能就台灣問題發生軍事對抗，但這種對抗如果處理不當，可能會升級到核戰爭的水平。這些風險需要作為美國對台政策的因素加以考慮，但現在並沒有。

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申一中原則不變。（圖／路透）

芮效儉表示，拜登政府已經重申了美中三個聯合公報。三公報的實質是美國的一個中國政策，美國承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；美國與台灣維持非官方關係，國會制定了“台灣關係法”，以指導這種非官方關係。美方對台灣面臨威脅可能影響西太平洋穩定和平表達關切，而中方對美國是否遵守與台灣僅保持非官方關係表達關切。

芮效儉說，最近的事態清楚地表明，「和平解決台灣問題前景不存在」。他指出，1979年美中建交時的架構在沒有承認台灣作為獨立實體的情況下，使得台灣能夠繁榮興盛，也有合理的安全。過去50年多數時候台海緊張度是低的，但現在台海緊張度攀升，美台關係也在擡升。這些都有損於維持台灣問題和平解決方案的前景。

芮效儉指出，中國已經顯示會動武來防止台灣成為被國際承認的獨立實體，除非美國顯示支持台海穩定的現狀，否則中國大陸就會去執法。如果是由美國來維持1979年美國同意的架構的穩定，而不是由中國大陸來負責任，對台灣來說會更好。

當年親身參加過美中建交談判，深知台灣問題敏感性與重要性的芮效儉強調，中國正以更加強力的方式向美國發出信號，說台灣問題是不可逾越的界線，而許多中國人認為美國已經跨越了這條界線。這是美國在東亞維持和平穩定能力的核心問題，也是美中關係的核心問題，拜登政府要非常嚴肅地對待。