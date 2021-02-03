網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　草莓園業者驚訝回應了

▲網美阿芯採草莓照引起熱議。（圖／翻攝自阿芯IG）



網搜小組／綜合報導

網紅人氣小媽咪「阿芯」日前與老公帶著2個小孩一起去大湖採草莓，但照片只見老公「小鄭」抱著孩子，腳看起來像踩在草莓苗上，遭網友轉發到「爆怨公社」公審。對此，阿芯已改po文內容，老公也特別出面誠心道歉。業者得知後很驚訝，並解釋「不能踩到是有原因的」。

一名林姓網友在臉書「爆怨公社」發文，直指阿芯在IG上的po文很誇張，「事績很多的炫富網美為了拍照一腳踩上農家辛苦種的苗，素質真好！雙贏」只見照片上阿芯老公因抱起小孩，一腳踏在草莓苗上。

加上阿芯IG文寫道，「主要目的是帶小孩去體驗採草莓，所以跟小孩說醜的、沒熟的都沒關係，以為到結帳處可以跟他們換甜又水的」，結果老闆娘說自己採的要帶回家，心想沒關係，因為目的只是想帶孩子體驗採草莓。但文章內容被人轉發到「爆怨公社」公審，引發網友留言撻伐。

老公小鄭下午也特別出面接受媒體受訪，「我對不起草莓園、對不起草莓苗，現在解釋都是多的」，對於此事引發社會大眾關注，感到不好意思。他表示草莓園道兩個人不能併排，他自己先把草莓苗、草莓、草都撥開，腳才放上去的。

阿芯事後已改文寫道「下次小鄭再給我把腿踩在任何草上，我就打他！但我很確定因為他拍照的時候，我還說要踩在空格上喔！但無論如何都不對！下次腳一定要收好。」除了檢討採草事件，也向外界說明。

對此，該家草莓園業者感到意外，表示不知道有遊客踩到草莓苗上，但也特別說明，土壤下因為有供應草莓苗的水管，踩踏過程中，可能造成滴管被破壞，影響草莓成長「後方草莓可能收不到水」。

根據三立新聞報導，小鄭除了誠心出面說明自己不是故意的，也表示6日會進行一場義賣，將會把所得一成捐給草莓園，希望能藉此表達誠摯的歉意。