　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　草莓園業者驚訝回應了

▲▼網美阿芯採草莓照引起熱議。（圖／翻攝自阿芯IG）

▲網美阿芯採草莓照引起熱議。（圖／翻攝自阿芯IG）

網搜小組／綜合報導

網紅人氣小媽咪「阿芯」日前與老公帶著2個小孩一起去大湖採草莓，但照片只見老公「小鄭」抱著孩子，腳看起來像踩在草莓苗上，遭網友轉發到「爆怨公社」公審。對此，阿芯已改po文內容，老公也特別出面誠心道歉。業者得知後很驚訝，並解釋「不能踩到是有原因的」。

一名林姓網友在臉書「爆怨公社」發文，直指阿芯在IG上的po文很誇張，「事績很多的炫富網美為了拍照一腳踩上農家辛苦種的苗，素質真好！雙贏」只見照片上阿芯老公因抱起小孩，一腳踏在草莓苗上。

加上阿芯IG文寫道，「主要目的是帶小孩去體驗採草莓，所以跟小孩說醜的、沒熟的都沒關係，以為到結帳處可以跟他們換甜又水的」，結果老闆娘說自己採的要帶回家，心想沒關係，因為目的只是想帶孩子體驗採草莓。但文章內容被人轉發到「爆怨公社」公審，引發網友留言撻伐。

▲▼網美阿芯採草莓照引起熱議。（圖／翻攝自阿芯IG）

老公小鄭下午也特別出面接受媒體受訪，「我對不起草莓園、對不起草莓苗，現在解釋都是多的」，對於此事引發社會大眾關注，感到不好意思。他表示草莓園道兩個人不能併排，他自己先把草莓苗、草莓、草都撥開，腳才放上去的。

阿芯事後已改文寫道「下次小鄭再給我把腿踩在任何草上，我就打他！但我很確定因為他拍照的時候，我還說要踩在空格上喔！但無論如何都不對！下次腳一定要收好。」除了檢討採草事件，也向外界說明

對此，該家草莓園業者感到意外，表示不知道有遊客踩到草莓苗上，但也特別說明，土壤下因為有供應草莓苗的水管，踩踏過程中，可能造成滴管被破壞，影響草莓成長「後方草莓可能收不到水」。

根據三立新聞報導，小鄭除了誠心出面說明自己不是故意的，也表示6日會進行一場義賣，將會把所得一成捐給草莓園，希望能藉此表達誠摯的歉意。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　業者驚訝回應了
穿丁字褲被帥醫打屁屁「蠻爽的」　雞排妹：他可以你不行
網美拍採草莓照！網驚呆「腳踩在草莓苗上」　老公出面道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　草莓園業者驚訝回應了

鄭文燦推出八大貼心服務　春節不打烊陪伴市民安心過好年

快訊／台中居檢女晚上找男友陪睡！男友身份曝光「竟是醫師」

降低基層醫護感染風險　鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所

網美新景點！宜蘭中興文創光雕秀迎新春　百年中興紙廠越夜越吸睛

非洲豬瘟戰到新冠肺炎！徐國勇赴桃機　感謝移民署航警局邊境抗疫

實在太囂張！大膽竊嫌連棚式活動車庫也偷　新化警攔車查獲

陪您們一起去看海　台東慈濟志工帶長者圓夢之旅

彰化慈濟年前送照顧戶年菜　用心準備逐戶發送

台南學甲太陽能電廠謝土　為台灣增添豐富的潔淨能源

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　草莓園業者驚訝回應了

鄭文燦推出八大貼心服務　春節不打烊陪伴市民安心過好年

快訊／台中居檢女晚上找男友陪睡！男友身份曝光「竟是醫師」

降低基層醫護感染風險　鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所

網美新景點！宜蘭中興文創光雕秀迎新春　百年中興紙廠越夜越吸睛

非洲豬瘟戰到新冠肺炎！徐國勇赴桃機　感謝移民署航警局邊境抗疫

實在太囂張！大膽竊嫌連棚式活動車庫也偷　新化警攔車查獲

陪您們一起去看海　台東慈濟志工帶長者圓夢之旅

彰化慈濟年前送照顧戶年菜　用心準備逐戶發送

台南學甲太陽能電廠謝土　為台灣增添豐富的潔淨能源

神基因！林莎80歲阿嬤有「超狂美腿」　阿Ken一看驚呼：比安心亞細

詹家姊妹澳網熱身賽開紅盤　直落二克塞聯軍晉級女雙8強

百變珍珠化身糖果手鍊甜滋滋　配上捲捲K金又變俏皮小花

威剛去年每股獲利6.1元、近三年新高　預告「上半年SS將缺貨」

傳內閣年後改組？蘇貞昌高喊：我的內閣沒有黑名單！

工人拆房坍塌2F墜下！遭「怪手重壓」慘死　驚悚影片曝光

和泰產險董總換人！　由卓俊雄、顏思齊代理

頭皮長「超醜膿包」40年！他狂摳爆血發臭　醫一驗驚：男性特有癌症

客廳無採光該買？他嗆「風水無前途」　網駁：是要光合作用喔

浴室盥洗遭偷拍！　孫盛希僅穿襯衫「邪惡蜜腿根」全看光

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

4歲女兒吃火鍋感染！一家人下場慘

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

2022桃園市長選舉　鄭文燦接班人選？

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

春節痛痛症候群上身

范姓女子遭罰20萬元拒繳台南分署查封機車

耐斯集團松田崗打造蒙古文化園區

挺醫護！　呂玉玲和手信坊捐贈物資

亡命鴛鴦擁槍自重　躲屏東被警逮

金山警分局治安交通雙管齊下

上任即破11件毒品通緝　台中警：讓民眾安心過年

更多熱門

相關新聞

網美採草莓照　老公出面道歉了

網美採草莓照　老公出面道歉了

IG擁有13萬人追蹤的網紅小媽咪「阿芯」，常常與粉絲分享生活照，日前她與老公帶著2個小孩一起去大湖採草莓，但照片只見老公「小鄭」抱著孩子，腳看起來像踩在草莓苗上，遭網友轉發公審。另外，貼文第一時間因寫到，以為沒熟的草莓可跟老闆換甜的，也引發熱議。對此，「阿芯」已改po文內容，老公也特別出面道歉，業者得知後很驚訝，並解釋「不能踩到土壤是另有原因的」。

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

全台特搜7間草莓農場

全台特搜7間草莓農場

內湖「最美碗粿、蔬果捲」期間限定

內湖「最美碗粿、蔬果捲」期間限定

北市「落羽松秘境」享用草莓下午茶

北市「落羽松秘境」享用草莓下午茶

關鍵字：

阿芯採草莓

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

小樂吳思賢染毒首發聲

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面