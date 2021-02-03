網美採草莓拍照！老公「一腳踩在草莓苗」遭公審　本尊現身反擊

▲老公一腳踩在草莓苗上遭公審。（圖／翻攝自阿芯instagram）

記者施怡妏／綜合報導

網紅媽咪「阿芯」時常在個人IG上分享一家五口的日常生活照，日前帶著小孩一起去苗栗採草莓，拍下出遊玩樂的溫馨全家福，然而照片上，老公竟然一腳踩在草莓苗上，引起許多網友撻伐；此外，該篇貼文也寫到，跟小孩說可以採醜的、沒熟的草莓，結帳的時候再跟老闆換甜又水的就好，讓網友們超傻眼。

有網友在臉書「爆怨公社」發文，截圖阿芯的IG照片寫道，「事績很多的炫富網美為了拍照，一腳踩上農家辛苦種的苗，素質真好！雙贏！」只見老公抱著小孩，一腳直接踩在草莓苗上。阿芯也該篇IG文寫道，「主要目的是帶小孩去體驗採草莓，所以跟小孩說醜的、沒熟的都沒關係，以為到結帳處可以跟他們換甜又水的」，結果老闆娘說「自己採得要帶回家」，讓她大傻眼。

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▲阿芯的老公發限動回應。（圖／翻攝自阿芯老公instagram）

貼文一出後，許多網友都看傻眼，紛紛留言大罵，「農民很辛苦耶，可以不要這樣嗎」、「用採的不是用踩的」、「為什麼要亂教小孩」、「也太沒有常識了吧」。然而，阿芯的老公稍早也在個人IG上發限動回應，「我怎麼可能採（踩）草莓！智障？我是去採草莓不是踩！」

對此，阿芯也PO限動回應，「真抱歉，又引發一場戰爭，這是第二次帶小孩去採草莓，真是不好意思」。針對刪留言一事，她則表示，跟酸民解釋太浪費時間，因此直接刪掉那些543留言，「引出這麼多酸民還蠻開心，又可以讓我大肆封鎖」，酸民果然熱絡度100，「畢竟討厭你的人真的無時無刻都在抓把柄，你只要打錯意思，就會被誤會2倍」。她將留言刪光，隨後也關閉留言功能。

▼阿芯本人也出面回應此事。（圖／翻攝自阿芯instagram）