實在太囂張！大膽竊嫌連棚式活動車庫也偷　新化警攔車查獲

▲楊姓男子竟用機車竊走他人棚式活動車庫，被新化分局警方緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局唪口派出所於2月2日受理曹姓被害人報案指稱，其自宅旁價值約新台幣1萬元的棚式活動車庫竟然遭竊了，經唪口所調閱監視器，抽絲剝繭鎖定楊姓嫌犯涉嫌重大，循線發現車棚後，發現楊嫌騎乘犯案機車，立即予攔車查獲，楊嫌坦承犯行，全案依竊盜罪嫌函送。

警方表示這，曹民表示對於其自宅旁不算小的棚式活動車庫竟然遭竊了，驚訝不已，警方受理後立即調閱公、民有監視器後發現竊嫌特徵、使用交通工具車型、顔色，惟做案車輛之車牌被車棚遮避住，後續積極偵查，始於2月3日清晨5時30分，在中山路669號之1旁便道發現該失竊車棚，查訪附近住戶表示該車棚是於2日置放在該處，經警員許閎舜等5員在附近搜尋竊嫌，於上午8時30分在新化區信義路與健康路口，查獲51歲楊姓竊嫌騎乘犯案機車，隨即攔查，楊嫌到所說明後坦承犯行，供稱是要養雞鴨用。全案依竊盜罪嫌函送。

新化分局長余鴻恩表示，年關將近，宵小橫行，肅竊工作警方責無旁貸，惟此案能破感謝鄉親協助，良好的治安環境，單靠警察是不夠的，所謂「警力有限、民力無窮」，更希望藉助民眾敦親睦鄰作法，警民合作防範犯罪，才能發揮最大作用，有效穩定社會治安。

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