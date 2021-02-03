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獨／楊秋興表態力挺黃捷！3大優點：翻白眼這麼可愛怎會被罷免

▲黃捷,楊秋興 。（ 合成圖／ETtoday資料照）

▲楊秋興力挺黃捷 。（ 合成圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷罷免投票將於6日登場，黃捷近來天天街頭拜票，把握選前每分每秒，反制動作頻頻，前高雄縣長楊秋興接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，提到2月6日一定會去投票，要支持黃捷投下「不同意罷免票」，他大讚黃捷、提出她有3大優點並稱她很優秀，問政內容言之有物，問韓國瑜他答不出來就翻個白眼，這麼可愛的舉動怎麼會被罷免。

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前高雄縣長楊秋興 。（圖／ETtoday資料照）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票將於6日登場，黃捷把握時間積極爭取不同意票，而楊秋興戶籍就在鳳山區，他接受表示《ETtoday新聞雲》獨家訪問，大方表示「我會去投票！」楊秋興說：「我支持不同意罷免，因為黃捷很優秀，她是高雄市議會議員中很優秀的，我看黃捷言之有物，她問韓國瑜，韓國瑜答不出來，她很無奈翻個白眼，一個可愛女孩的舉動怎麼會被罷免。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

楊指出黃捷3大優點，表示「黃捷學歷好是我的台大學妹，以及議會表現穩健言之有物，是高雄市議會內相當優秀的一位議員，操守各方面也沒有瑕疵。」他說：「這種報復性罷免沒道理，韓國瑜被罷免票是94萬，但其實應該更高，而黃捷罷免案通過機會不是沒有，但沒有道理，假如藍軍都出來投票確實有機會，罷免投票就是罷免方積極，不同意方不積極，這個制度對民代不公平，但對韓國瑜不冤枉。」

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