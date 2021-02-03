部桃展開清零！陳時中曝恢復營運時間點「全面運作一定是過年後」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚事件，於今（3）日上午展開清零計畫，針對全院人員2136人進行檢驗，預計3天分5梯次完成採檢。桃園市長鄭文燦今說，清零若順利無風險，估計2月6日部桃可慢慢恢復營運；不過指揮官陳時中表示，還需要看整體檢視、後續演練，估計完全恢復營運得到農曆年後。

陳時中表示，部桃在區域裡屬重度急救責任醫院，恢復量能對於地區醫療很重要，在整個檢驗出來，初步確認整體人員環境相對安全之後，會逐步展開恢復，但是到完全恢復還要一段時間，包含對人員重新分艙分流、病房分配，相關演練等，希望讓恢復服務後給大家最安心的環境。陳時中也提到，現在遇到農曆過年，部桃屆時會以限度的運作，全面運作一定是過年之後。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，部桃清零計畫全院需須採檢人員為2136人。現場分成5組，分別為採檢組、引導組、發放組、保全組與維持社交距離組等，總共有70多人協助現場動線安排與維持社交距離。現場關卡則有7道，分別為核對身份、量體溫、刷身分證報到、領試管、檢驗條碼、鼻咽PCR採檢與抽血，都是由部桃與前進指揮所人力支援。

羅一鈞另提到，每個梯次採檢人數約400~500人，視員工上網用google表單情形略有不同。今日上午有226人同時進行抽血，大家都有維持社交距離。至於選定抗體人數與標準為何？羅一鈞說，目前是針對位於6、7、9、10樓病房等高風險區域，以及流動傳送人員進行抗體檢驗，預計有706人。