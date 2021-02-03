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誤攜「非洲豬瘟疫區產品」遭罰20萬　低收單親媽的苦執行署看到了

▲▼執行中見溫情台北分署剛柔並濟執行非洲豬瘟案件 。（圖／法務部行政執行署臺北分署提供）

▲執行中見溫情台北分署剛柔並濟執行非洲豬瘟案件 。（圖／法務部行政執行署台北分署提供）

記者黃宥寧／台北報導

國際非洲豬瘟仍持續肆虐全球，一名單親媽因違法從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境遭裁罰20萬，不過從事清潔工作的她獨自撫養女兒，更被社會局冊列為低收入戶，雖有繳款意願，但每月所得扣除房租、生活費等所剩無幾，實在沒有能力繳清遭裁處的罰鍰。行政執行署台北分署查明她確實有困難，秉持公義與關懷給予辦理分期。

台北分署查明這名單親媽媽義務人經濟狀況確屬困頓後，乃本於執行機關公義與關懷的核心價值，改採寬緩執行措施，溫情勸說義務人辦理分期，並在法令允許的範圍內給予寬鬆的繳納條件。義務人在深刻感受台北分署的執法決心及暖心關懷之下，終同意辦理分期繳納，並當場完成相關程序。

▼執行中見溫情，台北分署剛柔並濟執行非洲豬瘟案件，給予單親媽媽分期繳納罰鍰 。（圖／法務部行政執行署臺北分署提供）

▲▼執行中見溫情台北分署剛柔並濟執行非洲豬瘟案件 。（圖／法務部行政執行署臺北分署提供）

法務部行政執行署台北分署全面啟動「加強非洲豬瘟案件執行專案」，針對惡意不繳之義務人加強執行。經查，台北分署目前受理該類案件計12件，多數義務人為外籍人士，裁罰時未入境即遭遣返。就國內查有住居所之義務人，本分署特於3日主動出擊，派出5組執行人員分頭前往調查執行，其中1名義務人經調查後發現符合限制出境之要件，分署已去函境管單位限制其出境，展現強力執行之決心。

台北分署指出，非洲豬瘟仍持續肆虐全球，台灣雖是非疫區，但春節將至，也再次呼籲民眾別鬆懈，提醒海外親友入境莫帶豬製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免重罰，一同守護台灣。民眾如因違反相關規定遭裁處罰鍰移送台北分署執行者，請儘速繳納；若因經濟困難無法一次完納，可檢具相關證明文件向本分署申辦分期繳納。另針對拒不繳納罰鍰的民眾，台北分署必將依法強制執行，發動扣押財產、限制出境等執行作為，如有必要將向法院聲請拘提、管收，以遏止違規行為。

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