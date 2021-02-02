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原本電話聊很嗨！面試官「聽到體重秒改口」…她無奈：就沒消息了

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO認為自己是因為身材錯過面試機會。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃可昀／綜合報導

外貌亮眼對於某些行業來說確實比較加分，但因為「體重過重」而不錄用面試者，這理由合理嗎？一名女子先前接到金融業內勤的面試邀約，原本在電話中談得都很愉快，直到最後對方得知她身高體重後，僅留下一句「需要經過詢問主管才能安排面試時間」，之後就再也沒音訊。

原PO在Dcard表示，原本和面試官對談的過程都很順暢，結果問到一個敏感問題對方態度突然大轉彎，「詢問我的身高體重後就開始含糊，表示需要經過詢問主管才能安排面試時間」，後續幾天都沒有收到任何消息，讓她很納悶，「櫃員注重身材長相我可以接受，那完全不需要面對客戶的內勤呢？」

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▲減肥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不可否認，外貌身材多少會影響到面試官第一印象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

她也透露，自己是160公分、73公斤，她自知屬於過胖體型，目前也有執行飲食控管與運動，不僅因為身材，也考量到健康因素，但在減肥之餘還是需要找工作養活自己，「雖然目前已經在工作了，想到這件事還是有點不爽。」面對網友的酸言酸語，她高EQ回應，「我一開始就自稱肥宅，就知道自己不是微胖還是什麼棉花糖了，謝謝大家的指教，我會努力減肥的。」

網友回應，「我之前看過一個理由是辦公室走道很窄，所以不會選太胖的，長相倒是還好」、「有明顯的身材歧視，哪有人面試問身高體重，又不是選美」、「妳EQ很高欸 ，被酸民嗆成這樣還可以理性回覆，幫妳補個血」、「其實男生也會被差別待遇好嗎」、「肥胖的確會給人懶惰不自律的印象」。

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