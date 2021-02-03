疫情燒春節爆退訂潮！過年旅行團剩1成、花蓮住宿少2成

▲受到疫情影響，今年春節預估會很冷清。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

受部桃醫護群聚感染事件影響，全台各地許多大型燈會與活動紛紛宣布取消，疫情同樣影響旅遊業與飯店旅宿。新北市旅行商業同業公會就表示，目前過年團客僅剩下1至2成，花蓮縣旅館商業同業公會則表示預定不如往年，但針對想取消的旅客都建議以改期保留方式，可改期時間也拉長至6個月內。

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▲少了遊客，許多商圈看起來很冷清。（圖／記者湯興漢攝）

新北市旅行商業同業公會理事長林毓淳表示，因近日爆出本土疫情，政府機關發文給鄰里長等公家單位，要求暫停或延期出團，所以過年前團客8、9成都取消了，僅剩下1、2成。林毓淳苦笑道，碰到了疫情誰也沒辦法，業者們都有心理準備，心態會比較坦然接受，希望能配合政府防疫政策，將疫情守下來，林毓淳認為，散客部分較不受影響。

台南市旅行商業同業公會蘇榮堯理事長表示，這幾天有跟飯店業者聊天，在本土疫情爆發後確實有一段退訂潮，不過最近又因為過年要到了，反而又有許多民眾開始回訂，而餐廳的部分會實施團體用餐人數控管，不敢接大型團體。

▲夜市人潮也變少。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐則表示，原本過年預定都有8成至9成，部桃疫情一開始就出現退訂情況，約1至2成左右，團客也少了許多，目前花蓮旅宿平均訂房率在7成，近日雖然有散客回訂，但量體也不多，跟往年比相差較多，針對退訂的旅客，飯店業者多建議可改期與保留，原本時間是保留3個月，現在也拉長至6個月內。