不爽乾妹亂說話！6男女「香燙舌頭」剃髮凌虐…臉上再寫：我是王八蛋

▲許女遭乾哥哥等6人集體凌虐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市26歲黃男等3男3女，因不滿許姓乾妹妹在外面亂說話，竟然用線香燙許女舌頭，還拿鐵棍、電線、椅子等物品輪番毆打許女，甚至還將她的眉毛、頭髮剃掉，再以黑色墨水在許女臉上、頭頸部寫「我是王八蛋」、「幹」、「豬」等文字，將人綑綁囚禁在廁所內。許女只能趁6人外出時逃出廁所，日前法院依法將6人判刑。

根據檢方調查，26歲黃男為許女的乾哥哥，2019年8月4日傍晚5時許，他與25歲陳男、25歲涂女、20歲陳女、31歲羅男、24歲林女為了教訓許女在外「亂說話」，先後聚集在陳男住處，並在神明廳拿香燙許女舌頭，其餘人則分別用鐵棍、電線毆打、勒頸，甚至還有人持椅子往許女身上猛砸。

6人見許女渾身傷痕累累仍不罷休，竟將人拖到廚房內剃髮、剃眉毛，甚至還用黑色墨水在許女的臉上、頭部、頸部、手臂上亂畫，並寫下「我是王八蛋」、「幹」、「豬」等文字，6人洩憤完後，轉用電線、鐵線綑綁住許女的雙腳，並將人推入廁所反鎖，見許女撞門逃生，還用板模抵住門阻擋許女逃出。

受困的許女最後只能趁6人都外出時，爬出廁所報警處理。6人面對檢方訊問時，還矢口否認犯行，其中陳男還稱，當時自己在房間睡覺，其他人在客廳聊天，「不知道許女為什麼會受傷」，直到法院審理時才改口坦承犯行。

法院審酌6人均與許女達成和解，其中3人已賠償，依照強制、剝奪他人行動自由等罪判涂女與陳女拘役70天，緩刑2年，須接受2場法治教育；羅男、黃男、陳男、林女分別被判80日拘役、5月、6月、80日拘役，均得易科罰金，全案仍可上訴。